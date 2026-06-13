Λίγο μετά τις 10 θα ανακοινωθούν τα σημερινά θέματα των Πανελληνίων 2026 σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα.

Προτελευταία μέρα εξέτασης για τις Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με τα μαθήματα ειδικότητας να διεξάγονται σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σήμερα στα μαθήματα ειδικότητας Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα. Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, οπότε οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής αντικείμενα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων μαθημάτων ολοκληρώνεται και το εξεταστικό σκέλος των ειδικοτήτων για τα ΕΠΑΛ, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη φάση της βαθμολόγησης.

Αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων ξεκινά η επόμενη κρίσιμη περίοδος για τους υποψηφίους, η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση των γραπτών, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, την ανακοίνωση των βαθμολογιών, τον υπολογισμό των μορίων και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με τελικό προορισμό την ανακοίνωση των Βάσεων 2026.

Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ ΕΔΩ.

Πανελλήνιες εξετάσεις 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα ειδικά μαθήματα – Πότε ξεκινούν

Οι εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων ξεκινούν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 με το μάθημα των Αγγλικών και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 με τα Ισπανικά. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

– 16 Ιουνίου: Αγγλικά

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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– 17 Ιουνίου: Ελεύθερο Σχέδιο

– 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

– 19 Ιουνίου: Γερμανικά

– 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

– 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

– 23 Ιουνίου: Γαλλικά

– 24 Ιουνίου: Ιταλικά

– 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης στις 08:30, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, ενώ για όσα ξεκινούν στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να γίνεται έως τις 09:30.

Παράλληλα, ως προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ ορίστηκε το διάστημα από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.