«Αυτό το θέμα, το «το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε», είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ. Καλές κουβέντες για τα δημοσιονομικά της κυβέρνησης και την καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, σφοδρή κριτική για τον αποκλεισμό του 80% από τον πλούτο.

Σφοδρότατη επίθεση στον Χάρη Δούκα για την πρότασή του να συνεργαστούν σε τυχόν δεύτερες εκλογές ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Αυτό το θέμα, «το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε», είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», είπε χαρακτηριστικά η πρώην Επίτροπος και υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ.

Η Άννα Διαμαντοπούλου μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εάν η αριστερά είναι αυτό το ήθος και ο αγώνας για την ισότητα και για τα δικαιώματα, το υπογράφω με χίλια, με χίλιες λέξεις. Εάν η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας».

Ταυτόχρονα είχε καλά λόγια για την δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και για την καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, αλλά άσκησε ταυτόχρονα και σκληρή κριτική: «Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

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Κολοκυθάς: Κλείσατε την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία και από την άλλη σας κατηγορούν ότι έχετε πάει πολύ αριστερά. Άρα αυτόν τον κόσμο πώς θα τον κερδίσετε πάλι;

Διαμαντοπούλου: Θέλετε να μου το εξηγήσετε τι θα πει «πήγαμε πολύ αριστερά»;

Νιφλής: Θα σας πω, θα σας πω εγώ την εικόνα που σχολιάζαμε εδώ.

Κολοκυθάς: Σας κατηγορεί η κυβέρνηση σίγουρα ότι πάτε πολύ αριστερά.

Νιφλής: Εδώ στο Open, στέλεχος του, του ΠΑΣΟΚ να μιλάει με στέλεχος της ΕΛΑΣ. Να λέει η ΕΛΑΣ «δεν είμαστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε» και να του λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ «μα, είστε πολύ αλαζόνες, ελάτε να συνεργαστούμε».

Διαμαντοπούλου: Ναι. Δεν ξέρω... Κοιτάξτε, μπορεί στον, στον δημόσιο διάλογο...

Νιφλής: Επίσης, να σας δώσω κι άλλο παράδειγμα. Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν είναι, δεν αποκαλύπτουμε κάτι. Για συζήτηση από τώρα, ναι. Καθαρά για συζήτηση από τώρα.

Διαμαντοπούλου: Κοιτάξτε. Αυτό το θέμα, το «το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε», είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.

Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή, για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, έχουμε καταθέσει τα, τα προγράμματά μας. Τώρα, αριστερά και δεξιά...

Είναι σε αυτή τη χώρα, η αριστερά, όταν μιλάμε για αριστερά, πάει το μυαλό μας στον Εμφύλιο, πάει το μυαλό μας σε μια αριστερά η οποία καταπιέστηκε απίστευτα από τη μεταεμφυλιακή δεξιά, η οποία ήταν η ηττημένη αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής. Ξέρω μέχρι το τέλος που πέθανε, το μυαλό του ήταν, ξέρετε, ένας άνθρωπος διωγμένος. Έχουνε περάσει 50 χρόνια.

Εάν η αριστερά είναι αυτό το ήθος και ο αγώνας για την ισότητα και για τα δικαιώματα, το υπογράφω με χίλια, με χίλιες λέξεις. Εάν η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας.

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο.