Τα στοιχεία για τη σχολική στέγη στο Δήμο Αθηναίων είναι πράγματι αποκαρδιωτικά:
-Τα σχολεία της Αθήνας είναι: 398.
-Το 76% των σχολείων έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών!
-Το 53% μεγαλύτερη των 50 ετών!
-Υπάρχουν σχολεία (17) με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών!!!
Σαφώς για την κατάσταση αυτή δεν είναι υπεύθυνος ο νυν Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Σαφώς οι προκάτοχοί του έχουν μαζί με την κεντρική εξουσία την ευθύνη! Σε τι έχει ευθύνη ο Χάρης Δούκας; Ότι δεν έχει επικοινωνήσει την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα περισσότερα σχολεία της πρωτεύουσας και δεν έχει συγκρουστεί περισσότερο με την κεντρική εξουσία.
Σαφώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει τεράστια ευθύνη. Σκεφτείτε: Στην πρωτεύουσα της χώρας υπάρχουν 17 σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών!!! Και το 76% των σχολείων έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών!
Υπό αυτή την έννοια και από τη στιγμή που η κεντρική εξουσία κωφεύει μάλλον σωστά ο Δήμος Αθηναίων λαμβάνει δάνειο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
ΥΓ: Γιατί ο Δήμαρχος δεν καλεί τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές της Α΄ Αθηνών να τους δείξει τα σχολικά κτίρια που «κοσμούν» την πρωτεύουσα;