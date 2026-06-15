Θα εντείνονται οι διαφοροποιήσεις του στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά χωρίς να ξεπερνά τα όρια.

«Ο Δένδιας θέτει τον πήχη: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή» έγραφαν (ΕΔΩ) στις 11 Ιουνίου τα Παιχνίδια Εξουσίας.

Και όντως, ο υπουργός Άμυνας σήκωσε το γάντι από την αλλαγή στάσης του πρωθυπουργού για «διπλές εκλογές» θέτοντας ο ίδιος τον πήχη (αυτοδυναμία) για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενόψει της επόμενης ημέρας των εκλογών, δηλώνοντας έτσι ένα ιδιότυπο «παρόν» στην μάχη για την ηγεσία που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ανοίξει μετά τις κάλπες.

Ταυτόχρονα ο υπ΄ αριθμόν ένα «δελφίνος» της ΝΔ διαφοροποιήθηκε από τη στάση του Μαξίμου έναντι των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή δηλώνοντας πως οι απόψεις τους θα πρέπει να είναι σεβαστές και να τις ακούει η ηγεσία ανεξαρτήτως αν τις κάνει δεκτές ή όχι.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως οι παραπάνω δηλώσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά εντάσσονται σε μια νέα τακτική: Ο υπουργός Άμυνας, στην πορεία προς τις εκλογές θα δηλώνει θαρρετά και «δημιουργικά» τις θέσεις του πρωτίστως σε δυο τομείς: Σε θέματα που αφορά το υπουργείο του και σε θέματα που έχουν σχέση «με τις αρχές της παράταξης». Και θα τις δηλώνει με τρόπο που δεν θα δίνουν αφορμή στο Μαξίμου να τον θέσει εκτός κυβέρνησης. Αν αυτό συμβεί η ευθύνη θα βαρύνει τον ίδιο τον πρωθυπουργό και όχι στον ίδιο. Η τακτική του, πάντως, δείχνει καθαρή, θα παραμείνει στην κυβέρνηση διατυπώνοντας όμως σε μείζονα θέματα τις θέσεις που ο ίδιος θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι οι θέσεις της κεντροδεξιάς παράταξης, χωρίς να ξεπερνάει τα όρια.

Στρατηγική για την επόμενη μέρα...