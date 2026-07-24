Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι στη Σχολή Ικάρων διαμορφώνονται οι αυριανοί αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, «οι ανθρώπους που θα κληθούν να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον στους ουρανούς της πατρίδας μας και να υπερασπίσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε χθες το απόγευμα, στην τελετή εγκαινίων του ανακατασκευασμένου εντευκτηρίου της Σχολής Ικάρων, με δωρεά του ιδρυτή και προέδρου του ομίλου IOGR «SKY Express» Ιωάννη Γρύλου και της οικογένειάς του.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι στη Σχολή Ικάρων διαμορφώνονται οι αυριανοί αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, «οι ανθρώπους που θα κληθούν να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον στους ουρανούς της πατρίδας μας και να υπερασπίσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Εγκαινιάζουμε», είπε ο υπουργός, «το νέο εντευκτήριο της Σχολής Ικάρων, τη δωρεά του κυρίου Γιάννη Γρύλου, και ταυτόχρονα τιμάμε τον ίδιο, με την απονομή του βαθμού του ταξιάρχου επί τιμή της Πολεμικής μας Αεροπορίας».

«Η τελετή έχει μια διπλή σημασία» ανέφερε και πρόσθεσε ότι η διπλή σημασία «έχει να κάνει με τη μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων μας».

«Οφείλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, εάν δεν αλλάξουμε πρώτα το περιβάλλον πάνω στο οποίο εκπαιδεύουμε τους νέους ανθρώπους που θα χειριστούν το μέλλον της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

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«Η πατρίδα οφείλει να δημιουργήσει τις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες να δημιουργούν ένα αίσθημα ανωτερότητας σε όσους φορούν την τιμημένη στολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως, δίπλα στην προσπάθεια της πατρίδας οφείλει και η ελληνική κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα και μάλιστα από την ελληνική κοινωνία, ιδίως οι έχοντες» ανέλυσε.

«Κάθε νέα προσφορά είναι σημαντική»

Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό το παράδειγμα του κ. Γρύλου για τη «μεταφορά στην ελληνική κοινωνία της αντίληψης της επιστροφής προς το κοινωνικό σύνολο αυτού που η πατρίδα έδωσε σε όλους μας».

«Κάθε νέα προσφορά λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντική», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Για την απόδοση του βαθμού του ταξιάρχου στον κ. Γρύλο είπε ότι δεν συνιστά «μια απλή τιμή» αλλά «τον εναγκαλισμό του στην ευρύτερη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Η προσφορά σας αυτή», είπε ο κ. Δένδιας «είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η μόνη» και συνέχισε: «Μπορούμε να βασιζόμαστε πάντοτε στην αγάπη, τη συνεργασία και τη βοήθειά σας και να χρησιμοποιούμε το δικό σας παράδειγμα και προς τους υπόλοιπους Έλληνες και την ελληνική κοινωνία».

Παρόντες στην τελετή ήταν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμασκός ως εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Αττικής, ο δωρητής με την οικογένειά του, ο επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος, ο διοικητής της ΑΣΔΥΣ αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, ο διοικητής της ΔΔΜΝ αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ και ο διευθυντής Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων ΓΕΑ υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο διοικητής της Σχολής Ικάρων υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης.

Μετά την τελετή εγκαινίων ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τιμών της Σχολής Ικάρων τελετή απονομής του βαθμού ταξιάρχου επί τιμή της Πολεμικής Αεροπορίας στον ιδρυτή και πρόεδρο του Ομίλου ΙΟGR «SKY Express» Ιωάννη Γρύλο.