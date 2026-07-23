Γιατί το Πεντάγωνο αφήνει αιχμές κατά της Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι προνομιακοί δεσμοί που αποκτά η Τουρκία με την Αίγυπτο ανησυχούν ιδιαίτερα το υπουργείο Άμυνας.

Στο Πεντάγωνο επισημαίνουν την εθνική ασφάλεια νοτίως της Κρήτης που υπήρχε έως τώρα καθώς η Αθήνα είχε εργαστεί για πολύ και επί χρόνια με το Κάιρο και το καθεστώς Σίσι.

Και αποδίδουν ευθύνες για την υποβάθμιση των σχέσεων της Αθήνας με την Άγκυρα στην υποβάθμιση του θέματος από το υπουργείο Εξωτερικών.

«Πόσες φορές αλήθεια υπήρξαν συναντήσεις της ελληνικής διπλωματίας με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών;», αναρωτιούνται χαρακτηριστικά και τονίζουν με νόημα: «Αντιθέτως πόσες φορές συναντήθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας;».

Η αλήθεια είναι πως η Αθήνα δείχνει να μην ανησυχεί -τουλάχιστον όσο χρειάζεται- από την προσέγγιση της Άγκυρας με το Κάιρο, θυμίζοντας το αντίστοιχο παράδειγμα με τη Λιβύη, όπου ήρθε το τουρκολιβυκό μνημόνιο χωρίς η κυβέρνηση Μητσοτάκη να το γνωρίζει- το έμαθε όταν ...υπογράφηκε!