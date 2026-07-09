Η Διακήρυξη προτάσσει ενίσχυση της «αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ» με το «κατάλληλο μείγμα πυρηνικών, συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων», ενώ οι ΗΠΑ κατέφυγαν σε νέες απειλές εναντίον «συμμάχων» - Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη»

Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την Διακήρυξη της συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ δημοσιεύει ο «Ριζοσπάστης» - και τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν:

Την δέσμευσή τους «να διατηρήσουμε το μαχητικό μας πλεονέκτημα» και «να επενδύουμε στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε, να ενεργοποιούμε και να διατηρούμε τις Ενοπλες Δυνάμεις μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους που αφορούν τις ικανότητές μας σε όλους τους τομείς» της αναμέτρησης με τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα ανανέωσαν στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (που ολοκληρώθηκε χτες στην Αγκυρα) τα κράτη - μέλη της λυκοσυμμαχίας, όπως τουλάχιστον αναφέρει η τελική Διακήρυξη που δόθηκε στην δημοσιότητα, σαφής αλλά και φειδωλή, ως αποτέλεσμα και των «ρηγμάτων» που μεγαλώνουν εντός της Συμμαχίας, όπως επιβεβαίωσαν και οι νέες προειδοποιήσεις ΗΠΑ εναντίον «συμμάχων» (βλ. πιο κάτω).

Ετσι, με τον γγ του ΝΑΤΟ να έχει διακηρύξει την πρώτη μέρα των εργασιών ότι η εξοπλιστική κούρσα της Κίνας δεν αφήνει περιθώριο για καμία «αφέλεια», προσφέροντας πλήρη κάλυψη στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στους συμμάχους τους (γιατί στην Ουάσιγκτον «αξιολογείται τι μπορούν να προσφέρουν στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση σύγκρουσης σε «δύο θέατρα» συγκρούσεων, ταυτόχρονα σε Ινδο-Ειρηνικό και ευρωατλαντικό»), η Διακήρυξη των «32» ξεκαθάρισε ότι «θα συνεχίσουμε το έργο μας για την εξάλειψη των αμυντικών εμπορικών φραγμών μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τους συνεταιρισμούς του ΝΑΤΟ για να μεγιστοποιήσουμε το βάθος και τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας». Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, δε, τα κράτη - μέλη παρουσίασαν συμφωνίες με πολεμικές βιομηχανίες συνολικού ύψους 54 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 26 δισ. δολαρίων για ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας.

Την ίδια στιγμή, με στόχο «το βουητό των μηχανών να γίνει βρυχηθμός», όπως διακηρύχθηκε από το βήμα του «Αμυντικού Φόρουμ» προχτές, η Διακήρυξη δίνει σήμα για άμεση και γοργή αξιοποίηση και ανάπτυξη της «αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ» ώστε «να βασίζονται σε ένα κατάλληλο μείγμα πυρηνικών, συμβατικών και πυραυλικών αμυντικών δυνατοτήτων, που συμπληρώνονται από διαστημικές και κυβερνοδυνάμεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, τα κράτη - μέλη δεσμεύτηκαν «να εργαστούν από κοινού και για να αποκτήσουν, να αποθηκεύσουν, να μεταφέρουν και να διαχειριστούν αποθέματα "κρίσιμων αμυντικών υλικών"», όπως ρητά επεσήμανε ο Ρούτε, μιλώντας για «πρωτοβουλία που περιλαμβάνει» συνολικά 12 μέλη της λυκοσυμμαχίας, μεταξύ τους και την Ελλάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μπούσουλας οι ανάγκες «στρατηγικού ανταγωνισμού»

Εντοπίζοντας δε τις διευρυνόμενες ανάγκες των ανταγωνισμών, που φουντώνουν, η Διακήρυξη αναφέρει (σε μια διαπίστωση αλλά και προτροπή - ευχή, καθώς οι ευρωατλαντικές αντιθέσεις βαθαίνουν όλο και περισσότερο) ότι «η Συμμαχία συνεχίζει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στον στρατηγικό ανταγωνισμό, στη διάχυτη αστάθεια, στις υβριδικές απειλές και στους επαναλαμβανόμενους κλυδωνισμούς που καθορίζουν το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας μας».

Οσον αφορά την Ουκρανία η Διακήρυξη καταγράφει την «αταλάντευτη στήριξη των Συμμάχων για την υπεράσπιση της ελευθερίας της», εντοπίζοντας παράλληλα ότι χρειάζεται υποστήριξη «δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα», όπως και ότι πλέον είναι «οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι κι ο Καναδάς» που «χρηματοδοτούν τώρα τη συντριπτική πλειονότητα της βοήθειας για την ασφάλεια προς την Ουκρανία με διμερή και πολυμερή μέσα».

Πρόβλημα οι «τεχνητοί διχασμοί», ζητούμενο η «ενότητα»

Την ετοιμότητα του τουρκικού κεφαλαίου να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην ισχυροποίηση της λυκοσυμμαχίας, με όλα τα δυνατά ανταλλάγματα φυσικά, επανέλαβε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν. Οπως είπε, «η μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας μας έγκειται στην ανακάλυψη που έχουμε επιτύχει στην αμυντική βιομηχανία (...) η Τουρκία έχει γίνει μία από τις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο όσον αφορά την αμυντική παραγωγή και την εξαγωγική ικανότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν δίστασε να επανέλθει και στις ενστάσεις που παραμένουν για την ένταξη της Αγκυρας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ζητώντας «άρση των περιορισμών στη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων, κυρίως στην αμυντική βιομηχανία». Απευθυνόμενος ειδικά στους Ευρωπαίους, από το βήμα και του «Αμυντικού Φόρουμ» τόνισε: «Ως Ευρωπαίοι σύμμαχοι, ενώ αναλαμβάνουμε μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της ηπείρου, πρέπει να αποφύγουμε ενέργειες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ενότητα της Συμμαχίας και τις διατλαντικές σχέσεις (...) Η μέγιστη ωφέλεια από τις προσπάθειες της Ενωσης στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αποφυγή περιττών επαναλήψεων με το ΝΑΤΟ».

Τη προτεραιότητα που η λυκοσυμμαχία δίνει στη συνεργασία και αξιοποίηση της Τουρκίας επιβεβαίωσε άλλωστε ο Ρούτε ξανά, όταν κατά τη συνέντευξη Τύπου που έγινε για την ολοκλήρωση της Συνόδου κλήθηκε να απαντήσει σε νέο ερώτημα για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και τις «μεταξύ τους διαφωνίες».

Απαντώντας ότι «δεν είμαι εδώ ως σχολιαστής», επεσήμανε ότι για το ΝΑΤΟ ζητούμενο είναι η «ενότητα» ανάμεσα στα κράτη - μέλη και ότι η Συμμαχία θα μείνει απλά θεατής στις προκλητικές αξιώσεις και στην εντεινόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, αφού όπως είπε υπάρχουν ...οι «διμερείς συνομιλίες».

Βράζουν οι ανταγωνισμοί

Και ενώ μια σειρά ρεπορτάζ διέρρεαν ότι ο Τραμπ κατά τις εργασίες διαβεβαίωνε πως οι ΗΠΑ δεν θέλουν να φύγουν από το ΝΑΤΟ, νέες αμερικανικές απειλές εναντίον συμμάχων ήρθαν να επιβεβαιώσουν πόσο αμείωτα σιγοβράζουν βαθιές αντιθέσεις στο εσωτερικό του.

Με τον Ρούτε ακριβώς δίπλα να στέκεται ως απλός ακροατής, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σε συνάντησή τους ότι «δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, λόγω αυτού που έκαναν με τη Γροιλανδία» αλλά και «λόγω του ότι δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με το κράτος - νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας, το Ιράν». Συνέδεσε μάλιστα τη Γροιλανδία με «ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς», καθώς το νησί είναι «πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ, αλλά όχι για τη Δανία», επιμένοντας ότι «τη χρειαζόμαστε για την προστασία του κόσμου, όχι μόνο των ΗΠΑ. Δεν βοηθάει τη Δανία, αλλά εμάς μας βοηθάει!»

Στην ίδια συνάντηση ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την «απαίσιο εταίρο», με τον οποίο «δεν θέλω καμία εμπορική ανταλλαγή (...) Δεν πληρώνουν στο ΝΑΤΟ και θέλω να διακοπεί κάθε συναλλαγή με τη χώρα αυτή».

Από τη μεριά της η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι «η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δυστυχώς πολύ καθαρή» αλλά «και η δική μας θέση είναι εξίσου ξεκάθαρη από την αρχή: Προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση (...) είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του δικού μας εδάφους (...) Φυσικά θα υπερασπιστούμε το βασίλειο της Δανίας».

Η δε κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι «δέχεται τις δηλώσεις Τραμπ με ψυχραιμία και κανονικά», προσθέτοντας πως «η χώρα μας διατηρεί εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, και δεν έχουμε πρόθεση να αλλάξει αυτό». Θύμισε δε ότι «οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα από την Ισπανία, που σημαίνει ότι επωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη σχέση απ' ό,τι εμείς», αλλά και πως «οι οικονομικοί δεσμοί σφυρηλατούνται από ιδιωτικές εταιρείες, όχι από κυβερνήσεις. Η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι επωφελής και για τις δύο χώρες, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα».

Ο Ολαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια σταθερή, προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική εμπορική σχέση προς όφελος όλων», αλλά και ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκουν «στους κατοίκους της Γροιλανδίας και στους Δανούς».

Πάντως, στη χτεσινοβραδινή συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ διαφήμισε πόση ...«αγάπη υπήρχε στο δωμάτιο» της Συνόδου «και ενότητα». Διατύπωσε τη βεβαιότητα (ή προειδοποίηση;) ότι θα επιτευχθεί άμεσα ο στόχος για αύξηση των πολεμικών δαπανών σε 5% του ΑΕΠ, αριθμητικός στόχος βέβαια τον οποίο η Διακήρυξη δεν αναφέρει πουθενά...