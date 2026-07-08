Στα περίστροφα του Ερντογάν ήταν χαραγμένο το όνομα κάθε ηγέτη.

Ένα ασυνήθιστο δώρο αποφάσισε να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους άλλους ηγέτες, ως οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ η οποία φιλοξενήθηκε στην Άγκυρα: τους χάρισε περίστροφα και σφαίρες.

Ο Κιρ Στάρμερ αποκάλυψε το δώρο μιλώντας με δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τα όσα τους είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σε κάθε όπλο ήταν χαραγμένο το όνομα του αποδέκτη του δώρου, το οποίο συνοδευόταν από ένα κουτί με σφαίρες.

Γιατί ο Στάρμερ άφησε στην Τουρκία το δώρο του Ερντογάν

Τα περίστροφα που χάρισε ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες συνοδεύονταν με ένα σημείωμα του Ερντογάν, που ήρε τους ελέγχους εξαγωγών, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Associated Press.

Παρόλα αυτά, ο Στάρμερ άφησε το δικό του όπλο σε Βρετανούς αξιωματούχους στην Τουρκία, προκειμένου να παροπλιστεί. Και αυτό γιατί θα ήταν παράνομο να εισάγει το περίστροφο στη Βρετανία.