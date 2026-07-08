Η απάντηση Ερντογάν στις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία F-35.

«Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος». Με αυτή τη φράση σχολίασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία αμερικανικά F-35.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, για την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για τα σχόλια του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35.

«Τέτοιες δηλώσεις δεν έχουν θέση στη δική μου κοσμοθεωρία. Είναι σαφές σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ο Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, γιατί εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο για τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει ό,τι θέλει. Η Τουρκία παράγει αυτά τα συστήματα και έχει δικαίωμα να τα αγοράσει», απάντησε ο Ερντογάν.

{https://x.com/anadoluagency/status/2074911175477768304}

Ερντογάν: Πρωτίστως θέμα ηγετών η επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου

Σε άλλη ερώτηση, ο Ερντογάν κλήθηκε να απαντήσει ποιο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο βήμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και απάντησε πως η επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου είναι πρωτίστως θέμα ηγετών.

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«Με τον κ. Μητσοτάκη συμφωνούμε ότι ιδιαίτερα τα προβλήματα του Αιγαίου είναι ένα θέμα που θέλουμε να το επιλύσουμε και πιστεύουμε πως οι υπουργοί μας θα συνεργαστούν, θα κάτσουν στο τραπέζι να το συζητήσουν», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Θέλω να τονίζω πως η επίλυση τέτοιων ζητημάτων είναι πρωτίστως θέμα ηγετών, πράγμα με το οποίο νομίζω συμφωνεί και ο ίδιος», συμπλήρωσε αναφερόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό.

{https://x.com/anadoluagency/status/2074912641118560765}

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει για τα F-35, τι λέει ο Ερντογάν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη, μόλις έφτασε στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, δήλωσε πως θα αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Τουρκία, για την απόκτηση των ρωσικών S-400.

Σήμερα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προτού αποχωρήσει από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για το ζήτημα των F-35. Συμπλήρωσε ότι κλίνει προς την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, επειδή η Άγκυρα δεν ενεπλάκη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, έπειτα από δικό του αίτημα.

Ο Ερντογάν ρωτήθηκε τι του είπε ο Τραμπ στην κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, σχετικά με τα F-35 και τι θα κάνει με τους S-400. Δεν απάντησε καμία από τις δύο ερωτήσεις. «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να μάθετε τι θα γίνει», αποκρίθηκε μόνο.

Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει μια θετική προσέγγιση» απέναντι στην Τουρκία. «Ελπίζω να παραδοθούν κάποια στιγμή τα F-35 στην Τουρκία και όλη η υφήλιος να δει και να πει πως η Αμερική κράτησε τον λόγο της».

Μητσοτάκης για F-35 στην Τουρκία: Σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα «σημαντικά εμπόδια» στην αμερικανική νομοθεσία για την απόκτηση F-35 από την Τουρκία, ενώ χαρακτήρισε «ιστορική ανορθογραφία» το casus belli.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, ο πρωθυπουργός δέχθηκε ερωτήσεις για το ζήτημα των F-35. «Οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 που ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει ήδη δρομολογηθεί», σημείωσε αρχικά.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε η Ελλάδα είναι αυτή που θα υποδείξει στις ΗΠΑ πού θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος που η Τουρκία είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, που το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το πρόγραμμα των F-35».

Για το ζήτημα του casus belli, σημείωσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που έχει αναφερθεί σε αυτό, καθώς το έκανε και στη συνάντησή του με τον Ερντογάν, πριν από μερικούς μήνες.

«Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που, παρά τις διαφορές μας, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν - θα έλεγα - ταιριάζει και με το κλίμα της Συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας», συμπλήρωσε.

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Νετανιάχου: Δεν είναι πρότυπο συμμάχου η Τουρκία, απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε επανειλημμένα την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία αμερικανικά F-35, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται για μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο.

Η απόκτηση F-35 από την Τουρκία θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN την Τρίτη, ανέφερε πως το «έχει καταστήσει σαφές» αυτό στον Τραμπ και σχολίασε πως η «προσωπική φιλία» του Αμερικανού προέδρου με τον Ερντογάν «δεν κάνει την Τουρκία ένα φιλικό κράτος για τις ΗΠΑ».

Πρόκειται για «ένα καθεστώς μπολιασμένο με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, που μισεί τις ΗΠΑ. Υποστηρίζει τη Χαμάς, τους χρηματοδοτεί. Στέλνει όλους τους εχθρούς του στη φυλακή και περισσότερους δημοσιογράφους από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Δεν είναι ακριβώς πρότυπο συμμάχου για τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

«Ακόμα χειρότερα, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε για τις «επιθετικές βλέψεις» της Τουρκίας. «Θέλουν να αποκαταστήσουν την οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν είναι δύναμη ειρήνης και σταθερότητας», υπογράμμισε.

Επιπλέον, σχολίασε πως πρόκειται για ένα «ακραίο καθεστώς», το οποίο «χαμογελά στις ΗΠΑ ή τον πρόεδρό τους όταν χρειάζεται» και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως σε περίπτωση που δοθεί στην Τουρκία αυτή η δύναμη, που συνεπάγεται η απόκτηση των F-35, τότε «θα δείτε επιθετικότητα».

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