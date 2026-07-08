Η νέα ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη. Οι στιγμές με την κόρη της.

Στιγμές στο πλευρό της κόρης της απολαμβάνει τους τελευταίους μήνες η Ελένη Τσολάκη, με την παρουσιάστρια να φαίνεται ανανεωμένη και χαμογελαστή δίπλα της.

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, μέσω ανάρτησής της στα social media μοιράστηκε μία τέτοια στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους. Συγκεκριμένα δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από την βόλτα τους στην παιδική χαρά. Η ίδια εμφανίζεται με ένα τεράστιο χαμόγελο και μοιάζει να παροτρύνει την κόρης της στο παιχνίδι.

«Μαράκι μου!!!», έγραψε η παρουσιάστρια στο συνοδευτικό κείμενο της δημοσίευσης.

{https://www.instagram.com/p/DaidbTzocUG/?hl=el}

Υπενθυμίζεται, ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Ελένη Τσολάκη και ο σύζυγός της Παύλος Πετρουλάκης, της χάρισαν το όνομα Μαρία σε μία λιτή αλλά εντυπωσιακή τελετή.

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Η παρουσιάστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα το Μάρτιο του 2025 και έκτοτε μοιάζει να απολαμβάνει κάθε λεπτό μαζί της.

Τηλεοπτικά, η Ελένη Τσολάκη εμφανίστηκε φέτος μέσα από τον τηλεοπτικό φακό του ΑΝΤ1, ωστόσο η εκπομπή της γνώρισε το πρόωρο τέλος. Αμέσως μετά, στη ζώνη του Σαββατοκύριακου ανέλαβε τα ηνία η Κατερίνα Καραβάτου. Η αποχή ωστόσο από τα τηλεοπτικά πλατό, στάθηκε ως η ιδανική ευκαιρία για να απολαύσει στιγμές μαζί με το πρώτο της παιδάκι.