Η Ναταλία Αργυράκη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» μίλησε η Ναταλία Αργυράκη και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στις εμπειρίες από την τηλεόραση και της Κάννες.

Η παρουσιάστρια, τη τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν συνεργάστηκε με τον Κώστα Τσουρό στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», ενώ την προηγούμενη τηλεοπτική χρονιά βρισκόταν στον πάνελ της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού.

Μιλώντας αρχικά για την εκπομπή του Alpha, τόνισε ότι για εκείνη υπήρξε «ένα μεγάλο σχολείο», παρά το γεγονός ότι την πρώτη ημέρα την είχε καταβάλει η αμηχανία:

«Η πρώτη μου επαφή ήταν λίγο απομόνωσης, μετά ήταν πιο υγιής. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για εμένα. Από την πρώτη μέρα, θυμάμαι σκοτάδι, δεν θυμάμαι τι είπα. Μετά, η διαδρομή ήταν πολύ ωραία. Μεγάλη διαδρομή. Έφυγα πολύ διαφορετική».

Με αφορμή τη συζήτηση, εστίασε και στην φετινή της παρουσίας την τηλεόραση, αναφέροντας: «Φέτος ήμουν πιο αγχωμένη τηλεοπτικά γιατί ήταν άλλα τα δεδομένα, κάπως και εγώ προσαρμόστηκα σε νέα συνθήκη κάθε τι καινούργιο σε αγχώνει, ήθελα και άλλη προετοιμασία και προσαρμογή…».

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Η παρουσία της Ναταλίας Αργυράκη στις Κάννες

Η παρουσιάστρια με αφορμή την ερώτηση του δημοσιογράφου, αναφέρθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, όπου τα τελευταία χρόνια δίνει σχεδόν πάντοτε το παρών:

«Είναι μία φοβερή εμπειρία το φεστιβάλ από μόνο του. Όταν πήγα πρώτη φορά ήμουν 25, πριν από 16 χρόνια. Πάντα τα πρώτα είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα ηθοποιούς, σταρ, ανθρώπους που θαυμάζουμε ακριβώς μπροστά μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έβλεπα μία ταινία, και καθόντουσαν στην ίδια σειρά με εμένα ο Ράιαν Γκόσλιν και την Μισέλ Γουίλιαμς, ακραίο. Ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια ακόμη από τις εμπειρίες της στο φεστιβάλ, όταν κατά τη διάρκεια ενός πάρτι, είχε βρεθεί στο ίδιο ασανσέρ με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο:

«Ήμουν καλεσμένη σε ένα πάρτι και βρίσκομαι στη ρεσεψιόν για να πάρω το ασανσέρ, και μοιράζομαι το ασανσέρ με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Εκεί σου κόβονται τα πόδια. Στιγμές ωραίες. Άνθρωποι που κάνουν το όνειρό τους, με κάποιο τρόπο και εγώ… Όποτε μπορώ την επαναλαμβάνω».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικογένειά της, αλλά και στην επιλογή της να δημιουργήσει το podcast με τίτλο «Γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», περιγράφοντας το τι την οδήγησε σε αυτό, ανέφερε:

«Μεσολαβεί καλοκαίρι στο οποίο πάλι δεν τα έχω πάει καλά με τα προσωπικά μου και γυρίζω αποφασισμένη να μιλήσω μόνο για το κομμάτι των σχέσεων».

Κλείνοντας, μίλησε για τυχόν σχόλια που δέχεται τόσο η ίδια όσο και οι καλεσμένοι της: «Μου κάνουν εντύπωση τα σχόλια. Το πώς σχολιάζουν το τι έχει πει ο κάθε καλεσμένος».