Η Ζήνα Κουτσελίνη διοργάνωσε ένα πάρτι για την ολοκλήρωση της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά βήματα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες το όνομα της Ζήνας Κουτσελίνη, καθώς, όπως όλα δείχνουν την επόμενη τηλεοπτική χρονιά αναμένεται να επιστρέψει με έναν νέο project.

Η παρουσιάστρια επί έντεκα ολόκληρα χρόνια εμφανιζόταν στη μεσημεριανή ώρα του Star με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ενώ πλέον καλείτε να αναλάβει την πρωινή ζώνη του σταθμού.

Προκειμένου να κλείσει ο κύκλος της εκπομπής της, διοργάνωσε ένα πάρτι το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου και με αφορμή αυτό παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το νέο της συμβόλαιο θα είναι και αυτό μονοετές, όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ επρόκειτο να αλλάξει και το όνομα της εκπομπής.

Η ίδια, χαρακτήρισε τον εαυτό της «πρωτοεμφανιζόμενο» στην πρωινή ζώνη και χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες μίλησε για τα νέα της επαγγελματικά βήματα.

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Όσα ανέφερε η Ζήνα Κουτσελίνη

«Ολοκληρώνεται ένας κύκλος μιας εκπομπής που στήθηκε με αγάπη από το πρώτο λεπτό. Θα ξεκινήσω και εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτή τη ζώνη και θα προσπαθήσω να κερδίσω σιγά – σιγά ένα μέρος των τηλεθεατών, γιατί τίποτα δεν θα είναι όπως πριν και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο την επόμενη χρονιά. Είμαι πολύ σίγουρη γι’ αυτό», σημείωσε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην συζήτηση που προηγήθηκε πριν από μερικές ημέρες μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ενώ γρήγορα δέχτηκε την επόμενη ερώτηση σχετικά με τη νέα της εκπομπή και τον τίτλο της.

«Όχι, δεν με στεναχωρεί που θα αλλάξει ο τίτλος. Αν κρατήσεις τον ίδιο τίτλο είναι σαν να μην ξεκινάς κάτι καινούργιο, οπότε είναι μία βάφτιση αλλιώς. Ξεκινάς από την αρχή. Σαν ένα μικρό ψαράκι ξεκινάς από την αρχή, σε νέες θάλασσες, σε νέα καράβια. Όλα καλά».

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε με χιούμορ για το αν επρόκειτο να αλλάξει το πλατό της εκπομπής λέγοντας: «Καλά, άμα βρούμε τίτλο, άμα αλλάξουμε όνομα και με βάλουν στο ίδιο πλατό, φεύγω παιδιά, αποχωρώ! Δεν έχω υπογράψει ακόμη, αλλά θα υπογράψω. Πάντα μονοετές είναι το συμβόλαιο… Ξέρουν αυτοί τι πρέπει να κάνουν. Μονοετές!».