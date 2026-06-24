Η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια της μητέρας της.

Το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε τις δικές της ευχές στη μητέρα της που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, κατά την έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα», εμφανώς χαρούμενη, μίλησε για τη μητέρα της, σημειώνοντας παράλληλα ότι έδωσε τη δική της μάχη με την υγεία της και κατάφερε τελικά να ανταπεξέλθει.

Αφού λοιπόν υποδέχθηκε στο πλατό τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μαμά της λέγοντας:

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές, Τετάρτη 24 του Ιούνη. Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου. Να είναι μία υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι αυτή να είναι μία φανταστική χρονιά», είπε συγκινημένη.

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Με τη σειρά τους, οι συνεργάτες της, ευχήθηκαν στην παρουσιάστρια για την μητέρα της κάνοντάς την να χαμογελάσει.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, η Κατερίνα Καινούργιου αναφερόταν ανά διαστήματα στην υγεία της μητέρας της χωρίς ωστόσο να επεκτείνεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες.