Η συγκλονιστική εξομολόγηση του σεφ για το παρελθόν του.

Την καρδιά του στο «Buongiorno» και τη Φαίη Σκορδά, άνοιξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ο οποίος μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν και κατάφερε να ξεπεράσει.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην περίοδο που όπως είπε έχασε τους πάντες και χρειάστηκε μεγάλη δύναμη και επιμονή για να ξανασταθεί στα πόδια του και να χτίσει από την αρχή τόσο την ζωή του όσο και την καριέρα του.

Ο ίδιος μίλησε με απόλυτη ειλικρίνια για τις δοκιμασίες που πέρασε αλλά και για τα πολύτιμα μαθήματα που του δίδαξε εκείνη την περίοδο η ζωή.

«Πέτυχα πολύ περισσότερο από αυτό που περίμεναν όλοι οι άλλοι να πετύχω. Δεν πετυχαίνεις ποτέ, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει μια ματαιοδοξία. Οπότε αυτή η ματαιοδοξία δεν σε αφήνει να θεωρείς τον εαυτό σου πετυχημένο γιατί θέλεις να κάνεις συνεχώς κι άλλα. Άρα θέλω να πω στον εαυτό μου ότι έκανα πολύ περισσότερα από αυτά που μου έλεγαν όλοι ότι έκανα, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου ποτέ πετυχημένο», εξομολογήθηκε.

«Έπιασα πάτο, έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Έπιασα πάτο, έχασα τους πάντες και ήμουν μόνος μου. Έδιωξα του πάντες από κοντά μου με αυτά που έκανα, έφυγαν και καλά έκαναν που έφυγαν. Έχασα την οικογένεια μου, δεν ήταν κανένας δίπλα μου και έπιασα τον πάτο μου. Είχα μείνει και άστεγος. Είχα μείνει άστεγος στος Λος Άντζελες για δύο μήνες και μετά μου βρήκε η πρόνοια ένα σπίτι και ζούσα μαζί με άλλους ανθρώπους. Ηταν οκ, δεν κατηγόρησα κανέναν, μόνο τον εαυτό μου. Βρήκα τελείως κλειστές πόρτες αλλά αυτό ήταν λυτρωτικό, πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να χτίσω από την αρχή, μόνος μου, με τον σωστό πλέον τρόπο», συμπλήρωσε.

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Η αποκάλυψη για την υγεία του γιου

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο γιος του Δημήτρης, από την πρώτη ημέρα της γέννησής του.

Όπως αποκάλυψε το παιδί γεννήθηκε με πρόβλημα στην καρδιά και από 4 ημερών υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ενώ η κατάσταση του ήταν τόσο σοβαρή, που του έκαναν αεροβάπτισμα, καθώς δεν γνώριζαν αν θα τα καταφέρει.

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