Μία αποκαλυπτική και άκρως προσωπική συνέντευξη παραχώρησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Για την περίοδο που έκανε χρήση ναρκωτικών μίλησε ο γνωστός σεφ, Δημήτρης Σκαρμούτσος, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «EQ», όπου βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, ο γνωστός σεφ, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο του «κόστισε» η χρήση ουσιών στη ζωή του, εξηγώντας πως έχασε την πίστη του στον ίδιο του τον εαυτό.

Έτσι, κάνοντας μία μακρά αναφορά στην περιπέτειά του, αναφέρθηκε στην περίοδο που ξεκίνησε τα ναρκωτικά σε ηλικία 14 ετών, καταλήγοντας στον τρόπο με τον οποίο πήρε απόφαση να απαλλαχθεί από αυτά ύστερα από σύλληψή του στην Αμερική.

Αποκαλυπτικός ο Δημήτρης Σκαρμούτσος

«Ξεκίνησα από αρκετά νωρίς στα 14... Από τα 16 -17 ξεκίνησα τα βαριά. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, το διαφορετικό, το απαγορευμένο, οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς να βλέπω τότε τις συνέπειες. Κανείς δεν πιστεύει πως σε διαλύουν αυτά τα πράγματα», ανέφερε αρχικά ο γνωστός σεφ, για να συμπληρώσει:

«Έχασα την πίστη στον εαυτό μου, την αυτοπεποίθησή μου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, να σιχαίνεσαι τον εαυτό σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε τότε, εξηγώντας πως η περιπέτειά του, τον έκανε χάσει την αυτοεκτίμησή του, γεγονός που τον στιγμάτισε: «Για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι είμαι σκουπίδι και ίσως ήμουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες: «Φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα» και μέσα σε δύο ώρες να διαλύεσαι και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4svgd4ih61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, στο συγκεκριμένο απόσπασμα, φαίνεται να εξομολογείται για μία ακόμη φορά, πως είχε βρεθεί κοντά στο θάνατο τρεις φορές, λόγω τις χρήσης των ναρκωτικών, ενώ τόνισε πως η σύλληψή του στην Αμερική, ήταν η αιτία για να οδηγηθεί σε αποτοξίνωση:

«Με πιάσανε με ναρκωτικά και ευτυχώς έπεσα σε έναν εξαιρετικό δικαστή που με δίκασε στην Αμερική και αναγνώρισε τη δεύτερη ευκαιρία, ίσως αν ήμουν σε άλλη χώρα, να μην είχα άλλη ευκαιρία. Τότε μου είχε πει: «Έχεις δύο δρόμους, ή μπαίνει φυλακή και πληρώνεις για το αδίκημα που έκανες, ή μπαίνεις για αποτοξίνωση». Είχα μπει και άλλες δύο φορές, είχα πηδήξει τον τοίχο και είχα φύγει τη δεύτερη μέρα. Εκεί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό… τότε έψαχνα μία δεύτερη ευκαιρία αλλά δεν την έβρισκα γιατί τους είχα καταστρέψει όλους γύρω μου. Μπήκα σε αποτοξίνωση τότε, ήθελα να το κάνω γιατί ήξερα δεν είχα πολλές ευκαιρίες ακόμα».