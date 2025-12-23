Η συγκινητική αποκάλυψη της παρουσιάστριας.

Το όνομα της κολλητής της φίλης, Αλεξάνδρας Νικολαϊδου, η οποία έφυγε μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, θα δώσει η Κατερίνα Καινούργιου στην κόρη της μόλις γεννηθεί.

Οπως αποκάλυψε σήμερα μέσω της εκπομπής Super Katerina, η παρουσιάστρια θα δώσει δύο ονόματα στην κόρη της Πολυξένη - Αλεξάνδρα. Το πρώτο όνομα είναι της πεθεράς της και το δεύτερο της κολλητής της.

Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου

«Την ημέρα που βγήκε η χοριακή ήμασταν στην Πάρο στο σπίτι μας. Πάω να ανάψω ένα κεράκι μέχρι να βγει, μιλάω με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή… εκείνες οι ημέρες ήταν οι τελευταίες της Αλεξάνδρας. Με πήρε αδερφή της ξαφνικά, παρόλο που ξέραμε ότι είναι σε κώμα, και μου λέει θέλει να σου μιλήσει. Λέω τι έγινε;. Μου λέει “γιατί έχεις μέρες έρθεις να με δεις;. Της λέω “κοιμόσουν και είμαι στην Πάρο, θέλω και κάτι να σου πω. Κλείνουμε το τηλέφωνο, παίρνω το θετικό αποτέλεσμα, περνάνε ώρες να το πω και στον Παναγιώτη και όταν την πήρα ξανά το απόγευμα είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στην μητέρα της και στην αδερφή της, θα το πω Αλεξάνδρα. Θα το πω Πολυξένη, Αλεξάνδρα. Λέω στην αδερφή της πήγαινε στη ΜΕΘ και πες της το στο αυτί, θα καταλάβει», αποκάλυψε συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε το απόσμασμα μετά το 03.31:

