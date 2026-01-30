Η αστυνομική επιχείρηση έγινε μετά από πολύμηνη έρευνα, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών εντός της Πανεπιστημιούπολης και γύρω από τις φοιτητικές εστίες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Αθηνών στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου.

Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο. έως τώρα έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί, και έχουν κατασχεθεί περίπου 6 κιλά κάνναβης, 20.000 ευρώ και κινητά τηλέφωνα, που έχουν εντοπιστεί στα σπίτια των συλληφθέντων.

Η ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να κάνει επίσημη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.