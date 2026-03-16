Το παιδί μεταφέρθηκε με επισκληρίδιο αιμάτωμα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου και χειρουργήθηκε.

Διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, μετά από ατύχημα με πατίνι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, χειρουργήθηκε, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να αναφέρει ότι δεκάδες ανήλικοι προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς, σοβαρούς ή λιγότερο σοβαρούς, έπειτα από ατυχήματα με πατίνια.