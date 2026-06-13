Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υφίσταται συζήτηση για διπλασιασμό του συντελεστή φορολόγησης, ενώ μόνο στην περίπτωση που καταγραφεί αισθητή υποχώρηση των σχετικών εσόδων θα μπορούσε να εξεταστεί μια περιορισμένη αναπροσαρμογή. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το πιθανότερο σενάριο θα ήταν η αύξηση του φόρου στο 7% και όχι στο 10%.

Δεν βρίσκεται στην ατζέντα της κυβέρνησης η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 5% στο 10%, καθώς τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το οικονομικό επιτελείο δείχνουν ότι τα φορολογικά έσοδα από τις διανομές κερδών ακολουθούν ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης πολιτικής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υφίσταται συζήτηση για διπλασιασμό του συντελεστή φορολόγησης, ενώ μόνο στην περίπτωση που καταγραφεί αισθητή υποχώρηση των σχετικών εσόδων θα μπορούσε να εξεταστεί μια περιορισμένη αναπροσαρμογή. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το πιθανότερο σενάριο θα ήταν η αύξηση του φόρου στο 7% και όχι στο 10%.

Όσοι θεωρούν ότι η φορολογία των μερισμάτων είναι σήμερα χαμηλή δεν λαμβάνουν υπόψη ότι διεθνώς η φορολογία αυτή συνυπολογίζεται με τον εταιρικό φόρο για να προκύψει η πραγματική επιβάρυνση του επενδυτή.

Σε κέρδη 100 μονάδων, οι 22 μονάδες αφορούν τον εταιρικό φόρο, με αποτέλεσμα να απομένουν 78 μονάδες προς διανομή. Με συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων 5%, ο φόρος επί του μερίσματος ανέρχεται σε 3,9 μονάδες (78 × 5%), ανεβάζοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στις 25,9 μονάδες ή 25,9% επί των αρχικών κερδών.

Με συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων 7%, ο φόρος επί του μερίσματος ανέρχεται σε 5,46 μονάδες (78 × 7%), ανεβάζοντας τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στις 27,46 μονάδες ή 27,46% επί των αρχικών κερδών.

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Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων, εισηγούμενο συντελεστή 10% για μερίσματα από 50.000 έως 100.000 ευρώ και 15% για ποσά άνω των 100.000 ευρώ. Με βάση την πρόταση αυτή, μέτοχος που λαμβάνει ετήσιο μέρισμα 70.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με φόρο 4.500 ευρώ αντί για 3.500 ευρώ που καταβάλλει σήμερα, καθώς τα πρώτα 50.000 ευρώ θα φορολογούνται με 5% και τα επόμενα 20.000 ευρώ με 10%.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς η συνολική επιβάρυνση των επιχειρηματικών κερδών θα υπερέβαινε το 33%, από 25,9% σήμερα.