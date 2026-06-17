Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Με αφορμή την όγδοη επέτειο της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέρχεται στη συζήτηση γύρω από μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων δεκαετιών, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία ενίσχυσε τη διεθνή θέση της χώρας και συνέβαλε στην επίλυση ενός χρονίζοντος ζητήματος εξωτερικής πολιτικής.

Στην ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου αναφέρει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά, «επέδειξε πολιτικό θάρρος και εθνική ευθύνη», προχωρώντας στην επίλυση μιας εκκρεμότητας δεκαετιών προς όφελος της Ελλάδας και του διεθνούς της ρόλου.

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ασκεί κριτική στη στάση που είχε τηρήσει τότε η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για έντονη αντιπολιτευτική ρητορική και ακραίες τοποθετήσεις απέναντι στη συμφωνία. Όπως σημειώνει, οι καταγγελίες περί «εθνικής υποχώρησης» και η αναφορά ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «αντάλλαξε το Μακεδονικό με τις συντάξεις» αποτέλεσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα πολιτικής αντιπαράθεσης εκείνης της περιόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέλιξη των γεγονότων τα επόμενα χρόνια δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις όσων αντιτάχθηκαν στη συμφωνία. Αντίθετα, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «η πραγματικότητα διέψευσε όσους επένδυσαν στον διχασμό και στον πολιτικό καιροσκοπισμό» και «δικαίωσε όσους επέλεξαν τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης, του διαλόγου και της διπλωματίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών ιστορική παρακαταθήκη προοδευτικής και πατριωτικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτική που, όπως αναφέρει, υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα με αυτοπεποίθηση, ενισχύει το κύρος της χώρας και προάγει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία μεταξύ των λαών.