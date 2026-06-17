Νέο επεισόδιο την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 17:20.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 17:20, στο MEGA, η Νίκη Λυμπεράκη συναντά τη Νατάσσα Μποφίλιου στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;». Ένα ξεχωριστό επεισόδιο που αποκαλύπτει την προσωπικότητα της ερμηνεύτριας πέρα από τη σκηνή, μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που τη γνωρίζουν καλά.

Η βόλτα ξεκινά από την Καλλιθέα, τη γειτονιά όπου έχει επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια και με την οποία συνδέεται ιδιαίτερα. Περπατώντας στους δρόμους της, η Νατάσσα Μποφίλιου επισκέπτεται τα στέκια της και μοιράζεται μικρές καθημερινές συνήθειες. Στο αγαπημένο της καφέ την περιμένει ο συνθέτης και σκηνοθέτης Άγγελος Τριανταφύλλου, παιδικός της φίλος, στενός συνεργάτης και συνοδοιπόρος στην καλλιτεχνική της διαδρομή.

Οι δυο τους θυμούνται ιστορίες από τα σχολικά τους χρόνια, μιλούν για τη σχεδόν καρμική σχέση που τους συνδέει και ανατρέχουν σε στιγμές που καθόρισαν τόσο τη φιλία, όσο και τη δημιουργική τους πορεία.

Επόμενος σταθμός, το «αρχηγείο» της οικογένειας Μποφίλιου. Οι γονείς της Νατάσσας Μποφίλιου ανοίγουν την καρδιά τους σε μια τρυφερή και εξομολογητική συζήτηση. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις σκιαγραφούν την κόρη τους ως παιδί, ως καλλιτέχνη αλλά και ως άνθρωπο, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της.

{https://www.youtube.com/watch?v=eNxw29dZywg}

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Το παζλ συμπληρώνουν η αδελφή της, Νέλλη Μποφίλιου, και οι δύο κολλητές φίλες της, Μόνικα Κασσάνη και Αργυρώ Βοντζαλίδου. Οι τέσσερίς τους αποτελούν το αχώριστο «καρέ της ντάμας» και περιγράφουν τον ιδιαίτερο δεσμό που τις ενώνει εδώ και χρόνια.

Στη βεράντα του συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη εκτυλίσσεται μία ακόμη ενδιαφέρουσα συζήτηση, με τη συμμετοχή και του στιχουργού Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Οι δημιουργοί που, μαζί με τη Νατάσσα Μποφίλιου, έχουν συνυπογράψει μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, μιλούν για τη μοναδική χημεία της συνεργασίας τους, θυμούνται ξεκαρδιστικά περιστατικά και αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν ως φίλοι, συνεργάτες και συγγενείς εκ πνεύματος.

Η εκπομπή ολοκληρώνεται στο σπίτι της Νατάσσας Μποφίλιου, όπου η ερμηνεύτρια κάνει πρόβα με την ομάδα μουσικών και τραγουδοποιών που δημιούργησαν το πολυσυζητημένο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, «Μες στους ανθισμένους κήπους», μια παράσταση που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση.