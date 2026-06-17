Η Ευρυδίκη μίλησε για την συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους.

Καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου η Ευρυδίκη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μαζί της, ήταν και ο Θοδωρής Μαραντίνης, ο οποίος μίλησε για την απόφαση να ολοκληρωθεί ο κύκλος των Onirama.

Από την δική της πλευρά η Ευρυδίκη μίλησε για την επιθυμία που είχε νεότερη να δοκιμάσει και άλλα είδη μουσικής και τραγουδιών και με αφορμή τη συζήτηση αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους.

Όπως εξήγησε, οι καλλιτέχνες, κάθε ένας από την δική του οπτική επιθυμεί να δοκιμάζει και να έρχεται σε επαφή με νέα ακούσματα:

«Κάποια στιγμή υπάρχει ένα τέλμα εκεί που αισθάνεται κάποιος και λέει ότι δεν μπορεί να γράψει κάτι άλλο για εσένα, έχει μπλοκάρει. Σε βλέπουν κάπως… Δεν μου έχει συμβεί με αυτόν τον τρόπο».

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Και συνέχισε για να εξηγήσει: «Αλλά, για παράδειγμα, τα πρώτα χρόνια γράφαμε συνέχεια με τον Γιώργο Θεοφάνους. Είτε σε στίχους δικούς του, είτε με άλλους στιχουργούς. Κάποια στιγμή και ο Γιώργος ήθελε να γράφει και σε άλλους τραγουδιστές και εγώ άρχισα να ακούω διαφορετικά πράγματα. Ήθελα να εκφραστώ με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο Γιώργος ήταν αυτός που μου το πρότεινε, μου λέει ‘Πρέπει να ακούσεις και άλλους, δεν θέλω εγώ να σε περιορίζω σε ένα πράγμα’. Όπως και εγώ του έλεγα να γράψει και σε άλλους. Έτσι εξελίσσονται οι άνθρωποι».

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο συγκρότημα «Μπλε» στο οποίο ήταν μέλος, αναφέροντας ότι η διακοπή συνεργασίας δεν συνεπάγεται με το ότι σταματά την καριέρα ή την επικοινωνία με τους πρώην συνεργάτες του.