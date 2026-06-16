Η ερμηνεύτρια μίλησε για την αρχή της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Μάλαμα.

Για την στιγμή που την κάλεσαν εκ μέρους του Σωκράτη Μάλαμα μίλησε η Ιουλία Καραπατάκη, η ερμηνεύτρια που εμφανίζεται στο πλευρό του, αναφέροντας ότι αρχικά πίστευε ότι πρόκειται για κάποια πλάκα και όχι για μία επαγγελματική πρόταση.

Συγκεκριμένα, η Ιουλία Καραπατάκη, το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, στάθηκε στην πρώτη βραδιά που τραγούδησε στο Σταυρό του Νότου με τον Σωκράτη Μάλαμα, σημειώνοντας ότι από το άγχος της είχε ξεχάσει τους στίχους των τραγουδιών.

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Μιλώντας αρχικά για τα πρώτα της βήματα στη μουσική, εξήγησε ότι αν δεν προέκυπτε η συνεργασία της με τον ερμηνευτή, δεν θα μπορούσε να κυνηγήσει μία καριέρα λόγω έλλειψης των απαραίτητων πόρων: «Απλά δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε δικά μας τραγούδια. Δεν είχαμε υλικό, υπήρχαν ιδέες και μελωδίες, αλλά δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε κάτι εξολοκλήρου δικό μας. Είναι και πράγματα που κοστίζουν για να γίνουν… Δεν υπήρχε και η δυνατότητα».

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Όπως αποκάλυψε στην πορεία, η ίδια αντιλήφθηκε ότι μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο της μουσική και του τραγουδιού όταν εντάχθηκε στη μπάντα του Σωκράτη Μάλαμα: «Με το Σωκράτη, όταν μπήκα στην μπάντα!», είπε.

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, μίλησε για την στιγμή που την κάλεσαν εκ μέρους του ερμηνευτή για να της προτείνουν συνεργασία: «Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Έπαθα σοκ! Βρήκα μία αναπάντητη στο κινητό. Εγώ έχω θέμα με το κινητό, δεν σηκώνω ξένα νούμερα. Και εκείνη τη στιγμή πήρα τηλέφωνο πίσω. Μου είπαν ότι καλούν από το γραφείο του κυρίου Μάλαμα και ενδιαφέρεται να με γνωρίσει για μία συνεργασία. Εκεί δεν ξέρω, νόμιζα ότι ήθελα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Λέω κάποιος μου κάνει πλάκα, αλλά ήταν αληθινό».

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Θυμούμενη, την πρώτη συνάντησή τους στη σκηνή, αποκάλυψε ότι είχε ξεχάσει τα λόγια των περισσότερων τραγουδιών: «Είχα πάθει σοκ», τόνισε.

Κλείνοντας, μίλησε για την αναγνωρισιμότητα που λαμβάνει από τον κόσμο, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι και σήμερα δεν το έχει συνειδητοποιήσει.