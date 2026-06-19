Το χιλιοστό επεισόδιο του «The Chase» ήταν γεμάτο με εκπλήξεις.

Ξεχωριστό και γεμάτο εκπλήξεις ήταν το σημερινό επεισόδιο του «The Chase», καθώς το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του Mega γιορτάζει απόψε, Παρασκευή 19 Ιουνίου, τα 1000 επεισόδια.

Οι τέσσερις παίκτες που έκαναν ποδαρικό στην πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021, επέστρεψαν και διεκδίκησαν μία ακόμη ευκαιρία απέναντι στους Chasers ξεκινώντας με το σημαντικό, εορταστικό προβάδισμα των 1.000 ευρώ πριν από την καταδίωξη.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Μαρία Μπεκατώρου, φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη και ευγνώμων για την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Είναι το χιλιοστό μας επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το πιστέψω και εγώ πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχίζετε να μας τη δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να, κάπως έτσι νιώθω ότι γίνεται όλο και πιο έντονη. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Για τα μοναδικά συναισθήματα σε αυτά τα χίλια επεισόδια. 4.000 άνθρωποι έχουν έρθει εδώ απ’ όλη την Ελλάδα».

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Λίγο πριν ολοκληρωθεί το αποψινό επεισόδιο το «Σούπερ Αγόρι», μπήκε στο πλατό κρατώντας στα χέρια του μία τούρτα με τα χρυσά κεράκια να αναγράφουν τον αριθμό 1000 και την Μαρία Μπεκατώρου να καλεί τους παραβρισκόμενους και τους τηλεθεατές να γιορτάσουν μαζί.

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Πολύ γρήγορα, το έφτασαν στο πλατό και οι υπόλοιποι Chasers με την παρουσιάστρια να αναφέρει: «Ώρα για τρομερές εκπλήξεις εδώ πέρα! Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, θα κάνουμε την ευχή και θα σβήσουμε όλοι μαζί την τούρτα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Σας αγαπάμε». Το πλατό γέμισε αμέσως με κομφετί και χαμόγελα.

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Το «The Chase» επιστρέφει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Να σημειωθεί, ότι νωρίτερα η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» από το πλατό του «The Chase», αποκαλύπτοντας ορισμένα από τα έντονα συναισθήματά της και επιβεβαιώνοντας την είδηση ότι το τηλεπαιχνίδι θα συνεχίσει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν:

«Θα δούμε και έκτο κύκλο… Θα δούμε να είμαστε καλά. Το κανάλι είπε να πω ότι θα δούμε και νέους Chasers του χρόνου».

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