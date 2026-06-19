«Your Face Sounds Familiar», με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Όσα θα δούμε αυτή την Κυριακή στις 21:00.

Κάθε Κυριακή, το «Your Face Sounds Familiar» δίνει στη βραδιά τα πιο έντονα χρώματα, τα χρώματα της φαντασίας και της δημιουργίας. Κάθε μεταμόρφωση γράφει τη δική της ιστορία και κάθε act καθηλώνει με το εντυπωσιακό «παιχνίδι» εικόνας και ήχου. Μέσα από τη μουσική, την κίνηση και την ερμηνεία, γνωστά πρόσωπα από την παγκόσμια και ελληνική μουσική σκηνή παίρνουν ζωή πάνω στη σκηνή, χαρίζοντας μια τηλεοπτική εμπειρία, που γίνεται talk of the town από το πρώτο λεπτό.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 21:00, δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες θα βρεθούν on stage για να μας δείξουν πώς τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά! Η πρόκληση μία. Να αφήσουν πίσω την ταυτότητά τους, να μπουν σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον δικό τους και να ενσαρκώσουν ρόλους, που θα δοκιμάσουν την τεχνική και την εκφραστικότητά τους.

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Και αυτή την Κυριακή, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, θα κρατά το τιμόνι της παρουσίασης, δίνοντας γκάζι στο λαμπερό σόου, με τον σαρωτικό δυναμισμό, την άμεση επικοινωνία και τη μοναδική χημεία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Η κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, δεν θα μείνει απλός παρατηρητής, αλλά θα περάσει και πάλι στη δράση, με αυθόρμητες αντιδράσεις, συναίσθημα, χιούμορ και ξεχωριστές ατάκες.

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«Your Face Sounds Familiar» - Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 21 Ιουνίου είναι:

• Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Τρύπες

• Μέμος Μπεγνής – Teddy Swims

• Biased Beast – Χρήστος Δάντης

• Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Κότσιρας

• Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Harry Styles

• Αφροδίτη Χατζημηνά – Amy Winehouse

• Μαριάντα Πιερίδη – Νανά Μούσχουρη

• Μαριλού Κατσαφάδου – Ρίτα Σακελλαρίου

• Ίντρα Κέιν – The Weeknd

• Δωροθέα Μερκούρη – Sophia Loren

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Από εμβληματικές διεθνείς επιτυχίες μέχρι χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, οι performance αυτής της Κυριακής φτιάχνουν ένα μουσικό μωσαϊκό, που υπόσχεται εκρηκτική ενέργεια, έντονη εναλλαγή συναισθημάτων, πολλές ανατροπές και εκπλήξεις.

Και όταν τα φώτα της σκηνής σβήσουν, το «Your Face Sounds Familiar» θα στείλει για ακόμη μία φορά ένα ουσιαστικό μήνυμα προσφοράς, με τον νικητή της βραδιάς να στηρίζει έναν οργανισμό με σημαντικό κοινωνικό έργο.

«YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR» ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΗ ΡΟΥΒΑ. Το 10ο επεισόδιο έρχεται την Κυριακή 21 Ιουνίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.