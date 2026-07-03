4 ταλαντούχοι διαγωνιζόμενοι. 4 μοναδικές μεταμορφώσεις. Ένας μεγάλος τελικός. Ποιος θα καταφέρει να ξεχωρίσει; Ποιος θα γράψει τη δική του ιστορία στη σκηνή του YFSF; Αυτή την Κυριακή, το εντυπωσιακό ταξίδι φτάνει στον τελικό του προορισμό.

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Μαριλού Κατσαφάδου. Οι 4 φιναλίστ διεκδικούν τη μεγάλη νίκη στον φαντασμαγορικό Τελικό του «Your Face Sounds Familiar», την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Το πιο λαμπερό τηλεοπτικό υπερθέαμα της χρονιάς φτάνει στην κορύφωσή του! Μετά από μία σεζόν γεμάτη μοναδικές μεταμορφώσεις, εκρηκτικές ερμηνείες, δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες στιγμές, το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με έναν Τελικό που θα καθηλώσει.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 21:00, τέσσερις σπουδαίοι performer ανεβαίνουν για τελευταία φορά στη σκηνή, με έναν και μοναδικό στόχο: να κατακτήσουν τον τίτλο του μεγάλου νικητή. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast, ο Μέμος Μπεγνής και η Μαριλού Κατσαφάδου, ύστερα από 11 απαιτητικές εβδομάδες γεμάτες προκλήσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις, έφτασαν στον Μεγάλο Τελικό και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα στη σπουδαιότερη βραδιά της σεζόν.

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Και οι τέσσερις απέδειξαν σε κάθε τους εμφάνιση πως διαθέτουν φωνή, υποκριτική δεινότητα, σκηνική παρουσία, τόλμη και αστείρευτο ταλέντο. Τώρα, με τις τελευταίες και πιο απαιτητικές μεταμορφώσεις τους, θα διεκδικήσουν την κορυφή, χαρίζοντας στο κοινό ένα μοναδικό υπερθέαμα γεμάτο ένταση, λάμψη και εκπλήξεις.

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Στη μεγάλη γιορτή του Τελικού θα είναι εκεί όλοι οι αγαπημένοι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν. Η Αφροδίτη Χατζημηνά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Ίντρα Κέιν, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο μουσική, μεταμορφώσεις και συγκίνηση.

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Στην παρουσίαση, ο Σάκης Ρουβάς θα δώσει, για ακόμη μία φορά, τον παλμό της βραδιάς με τη μοναδική του ενέργεια, τη σκηνική του άνεση και την αμεσότητά του, οδηγώντας κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους σε ένα φινάλε αντάξιο του κορυφαίου σόου μεταμορφώσεων.

Στις θέσεις τους θα βρίσκονται και τα τέσσερα αγαπημένα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, οι οποίοι θα απολαύσουν τις τελευταίες μεταμορφώσεις της σεζόν, θα σχολιάσουν τις ερμηνείες των διαγωνιζομένων και θα συμβάλουν, με το χιούμορ, την εμπειρία και την ξεχωριστή τους ματιά, σε αυτή την αξέχαστης τηλεοπτική βραδιά.

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Ο Μεγάλος Τελικός του «Your Face Sounds Familiar» υπόσχεται να τα έχει όλα: θεαματικές μεταμορφώσεις, εντυπωσιακά act, σπουδαίες ερμηνείες, δυνατές συγκινήσεις, απολαυστικές εκπλήξεις και στιγμές που θα συζητηθούν.

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Όλα οδηγούν στο μεγάλο φινάλε. Η αυλαία πέφτει, αλλά πριν από το τελευταίο χειροκρότημα ένας μόνο θα κατακτήσει τον τίτλο του μεγάλου νικητή.

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Ποιος θα είναι αυτός; Η απάντηση έρχεται στον Μεγάλο Τελικό του «Your Face Sounds Familiar», την Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.