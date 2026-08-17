Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 35 μήνες.

Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τη μελέτη της επόμενης φάσης ανάπτυξης και αναβάθμισης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, δρομολογώντας ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τις υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Αττικής.

Ο διαγωνισμός αφορά τη «Μελέτη νέων Έργων για τη Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Ψυττάλεια Φάση 3» και έχει προϋπολογισμό περίπου 9,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 35 μήνες, κατά τους οποίους θα εκπονηθεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο μελετών που θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη περίοδο λειτουργίας και εξέλιξης της εγκατάστασης.

Η νέα φάση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει η Ψυττάλεια στο σύστημα αποχέτευσης της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές υποδομές της χώρας, η οποία εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες έχει συμβάλει καθοριστικά στην προστασία και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του Σαρωνικού.

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των επόμενων δεκαετιών

Μέσω της «Ψυττάλειας Φάση 3» αναμένεται να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η εγκατάσταση θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

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Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μακροχρόνια ασφάλεια, αξιοπιστία και λειτουργικότητα των κρίσιμων υποδομών του Κέντρου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες του λεκανοπεδίου.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι σύνθετο και διεπιστημονικό. Περιλαμβάνει τεχνικές και μηχανολογικές μελέτες, έργα πολιτικού μηχανικού, περιβαλλοντικές μελέτες, γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, τοπογραφικές υπηρεσίες, μελέτες ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τον σχεδιασμό τεχνικών εγκαταστάσεων.

Η διαδικασία είναι ανοικτή και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Λόγω του μεγέθους και της τεχνικής πολυπλοκότητας του αντικειμένου, αλλά και της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας της Ψυττάλειας, ο διαγωνισμός εκτιμάται ότι μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων μελετητικών σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μεγάλης κλίμακας και σύνθετα περιβαλλοντικά έργα.

Στόχος μια σύγχρονη και ενεργειακά αποδοτική Ψυττάλεια

Η προκήρυξη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ για τον εκσυγχρονισμό και τη μακροχρόνια θωράκιση των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής. Βασική επιδίωξη είναι η Ψυττάλεια να διατηρήσει και τις επόμενες δεκαετίες τον κομβικό της ρόλο, λειτουργώντας ως μία σύγχρονη, ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά προηγμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00, με τη διαγωνιστική διαδικασία να διεξάγεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.