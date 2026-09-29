Παρουσίασε τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνει η Νέα Αριστερά, οι οποίες μπορούν να μειώσουν αισθητά την επιβάρυνση νοικοκυριών και επαγγελματιών.

Στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων και στην ενεργειακή κρίση έδωσε ιδιαίτερο βάρος ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα Ιωάννινα.

Παρουσίασε τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προτείνει η Νέα Αριστερά, οι οποίες μπορούν να μειώσουν αισθητά την επιβάρυνση νοικοκυριών και επαγγελματιών, ενώ ζήτησε επίσημες απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με όσα φέρεται να είπε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε συνομιλία της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για την κρίση αξιοπιστίας της Αριστεράς, τις δυνατότητες κοινής δράσης και εκλογικής συνεργασίας του χώρου, την πολιτική κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και για τα τοπικά προβλήματα που του έθεσαν κάτοικοι της Πεδινής.

Τέσσερα άμεσα μέτρα για τα καύσιμα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε έντονη κριτική στα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.

Η Νέα Αριστερά προτείνει τέσσερις συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

• μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπτά ευρωπαϊκά όρια,

• μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%,

• πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων,

• φορολόγηση κατά 90% των υπερκερδών που θα διαπιστωθούν στα διυλιστήρια.

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Η εφαρμογή αυτού του πακέτου μπορεί να περιορίσει την τιμή της απλής αμόλυβδης περίπου στο 1,50 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης περίπου στο 1,20 ευρώ.

«Αυτή είναι η πρότασή μας και θεωρούμε ότι είναι απολύτως ρεαλιστική», τόνισε.

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς απέρριψε παράλληλα τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι απαιτείται έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια εθνικής παρέμβασης και διαφορετικής κατανομής των φορολογικών βαρών.

Να απαντήσει η κυβέρνηση για τις αναφορές της Wall Street Journal και την Γκίλφοϊλ

Στη συνέχεια ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα της Wall Street Journal για συνομιλία που φέρεται να είχε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να το κάνουν αυτό σε οποιαδήποτε χώρα» και «μπορούν να το κάνουν και εδώ».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε τις αναφορές του δημοσιεύματος «εξόχως προκλητικές» και ζήτησε επίσημη απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση.

«Μας θυμίζει κάτι το οποίο προφανώς δεν έχει ξεχάσει η ελληνική κοινωνία μέσα από την ιστορία, τον ρόλο των ΗΠΑ στα εσωτερικά της χώρας μας», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε το θέμα με την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης και τις συμφωνίες για το αμερικανικό LNG, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιλογές δημιουργούν μακροχρόνιες δεσμεύσεις για τη χώρα και οικονομικά οφέλη για αμερικανικές εταιρείες και μεσάζοντες.

«Η Αριστερά βρίσκεται σε κρίση αξιοπιστίας»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε την κρίση αξιοπιστίας ως το βαθύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Αριστερά.

«Η Αριστερά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση αξιοπιστίας. Μια κρίση που δεν ξεκίνησε από τον πολυκατακερματισμό της, είχε ξεκινήσει από πιο πριν», σημείωσε. Όπως είπε, πριν ακόμη από τις εκλογές του 2023 μεγάλο μέρος της κοινωνίας είχε «κατεβάσει ρολά», σταματώντας να ακούει, να εμπιστεύεται και να εμπνέεται από την Αριστερά.

«Για να μπορέσει να ξαναβρεί την αξιοπιστία της, πρέπει να κάνει μια επανεκκίνηση και στο πολιτικό επίπεδο, να έχει ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα, και να μην τσαλαβουτάει δεξιά και αριστερά για να γίνεται γενικά αρεστή», τόνισε.

Παράλληλα, έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση την αποκατάσταση ενός ηθικού και αξιακού κώδικα στον χώρο.

Διάλογος, κοινή δράση και κοινή πολιτική έκφραση

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επανέλαβε την πρόταση για διάλογο μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς πάνω σε σαφή προγραμματική βάση.

«Να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε έναν κοινό τόπο διαλόγου, κοινής δράσης και, γιατί όχι, εφόσον ξεπεραστούν τα προγραμματικά ζητήματα και υπάρχει πολιτική συμφωνία, κοινής πολιτικής καθόδου των δυνάμεων που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στις εκλογές», ανέφερε.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων είναι υπαρκτές και πολιτικές και δεν μπορούν να παρακαμφθούν στο όνομα μιας απλής εκλογικής συγκόλλησης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Έχει ευθύνη και για τα καλά και για τα κακά»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι «έχει ευθύνη και για τα καλά και για τα κακά που έχουν συμβεί. Θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος απέναντί του, και στη συνεισφορά του και στη σημασία του στο πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα».

Ταυτόχρονα επέκρινε τη σημερινή πολιτική του κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για «μεγάλη, θεμελιακή και συνειδητή αλλαγή» μετά το rebranding και υποστηρίζοντας ότι θέσεις του για την οικονομία και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια απέχουν σημαντικά από τον χώρο της Αριστεράς.

«ΕΛ.ΑΣ. και ΠΑΣΟΚ διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση»

Κριτική άσκησε και στη στάση της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι σήμερα περισσότερο ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση παρά οικοδομούν συνθήκες πολιτικής αλλαγής.

«Αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο κόμματα, την ΕΛ.ΑΣ. και το ΠΑΣΟΚ, να διαγωνίζονται με τρόπο εξόφθαλμο όχι για την πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζονται, αλλά για τη δεύτερη θέση. Και αυτό, κατά την άποψή μου, δεν είναι τίμιο απέναντι στους εν δυνάμει ψηφοφόρους», δήλωσε.

Στο πλευρό των κατοίκων της Πεδινής

Τέλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στη συνάντησή του με κατοίκους της Πεδινής, οι οποίοι ζητούν τη μετεγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων από την περιοχή.

Όπως είπε, τα προβλήματα που του έθεσαν συνδέονται με ένα μοντέλο ανάπτυξης που επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και επηρεάζει τις περιουσίες των κατοίκων.

«Δεσμευτήκαμε ότι θα βρισκόμαστε στο πλευρό τους και ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να θέσουμε το ζήτημα και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου», ανέφερε, ζητώντας να υπάρξουν πρωτοβουλίες για μετεγκατάσταση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων χωρίς να πληγούν οι θέσεις εργασίας.