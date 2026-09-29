Έφυγε μία ημέρα μετά τον γάμο της αδερφής της.

Σε ηλικία 42 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η εκπαιδευτικόςΜαρία Παναγιώτου, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας.

Η Μαρία έδωσε για χρόνια τη δική της μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια με σθένος και αξιοπρέπεια, αλλά δυστυχώς υπέκυψε.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή, έχοντας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πολλά σχολεία της Χαλκίδας, καθώς και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε ως γραμματέας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας.

Πέθανε μία ημέρα μετά τον γάμο της αδερφής της

Η μοίρα, μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα σκληρή για την οικογένειά της, καθώς η Μαρία πέθανε μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της, μετατρέποντας τη χαρά της οικογένειας σε ανείπωτο πόνο.

Συγκινητικά είναι τα μηνύματα των συναδέλφων της, που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αφοσίωση και αγάπη για την εκπαίδευση.

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Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας εκφράζει - ανακοίνωσή του- τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, αποχαιρετώντας μια αγαπητή συνάδελφο, που υπηρέτησε την εκπαίδευση με αφοσίωση.

Πηγή: egnomi.gr