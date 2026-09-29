Φαίνεται πως «κλειδώνει» η παράταση στην επιδότηση στο diesel κίνησης ενώ αναμένονται και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Θα εξαντλήσουμε και την τελευταία δυνατότητα που έχει ο προϋπολογισμός προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πράγματι βιώνουν μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Χωρίς φίλτρο», ενόψει των ανακοινώσεων που αναμένονται την Τετάρτη για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης.

Ο κ. Τσάπαλος προανήγγειλε παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Θα παρατείνουμε ουσιαστικά την επιδότηση για 15 ημέρες στο ντίζελ κίνησης, γιατί με αυτό δεν κινούνται μόνο Ι.Χ. οχήματα αλλά και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η βιομηχανία, οι αγρότες. Σε 15-20 ημέρες θα έρθουν και οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης».

Οι τρεις ανάγκες και η στήριξη στα καύσιμα

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών εξήγησε ότι η κυβέρνηση κλήθηκε να επιλέξει πού θα κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους, μεταξύ της αμόλυβδης, του ντίζελ κίνησης και του επιδόματος θέρμανσης.

«είχαμε τρεις ανάγκες κι έπρεπε να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερες. Η μία ήταν η περαιτέρω στήριξη στην αμόλυβδη, η άλλη ήταν η περαιτέρω στήριξη στο ντίζελ κίνησης και η τρίτη αφορούσε το επίδομα θέρμανσης. Με βάση τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα, προτεραιοποιήσαμε τα δύο τελευταία.

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Το ντίζελ για τους παραπάνω λόγους και το πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούν οι πολίτες, έχοντας ένα όσο γίνεται πιο προσιτό καύσιμο, με πιο αυξημένο στο τελικό ποσό επίδομα θέρμανση».

Ο Όμηρος Τσάπαλος σημείωσε ότι το ύψος της επιδότησης στο ντίζελ θα επανεξετάζεται ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων.

«είναι προφανές ότι πρέπει να περιμένουμε τελευταία στιγμή να ανακοινώσουμε τα μέτρα, με την έννοια του ότι οι διεθνείς τιμές των καυσίμων διαρκώς εξελίσσονται, αυξομειώνονται. Επομένως, για να ξέρουμε και το ακριβές ύψος της στήριξης θα πρέπει να έχουμε και τις τελικές τιμές διάθεσης. Επομένως, κάθε δεκαπέντε μέρες θα αξιολογείται το θέμα της επιδότησης στο ντίζελ.

Για πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτι συγκεκριμένο, το οποίο θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Θα προσπαθήσουμε να είναι όσο γίνεται πιο κάτω από το 1,75, μπορεί και κάτω από το 1,70».

Τι είπε για τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, ο κ. Τσάπαλος υποστήριξε ότι μια τέτοια διαδικασία δεν θα μπορούσε να αποφέρει άμεσα έσοδα για τη στήριξη των πολιτών.

«Το ζητούμενο είναι να στηρίξουμε όσο γίνεται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα την τσέπη του πολίτη. Αν πάρουμε την απόφαση να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων σήμερα, θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει όλο το 2026, να γίνουν υποβολές φορολογικών δηλώσεων, η εκκαθάριση, να προκύψουν τα υπερκέρδη και να τα φορολογήσουμε σε περίπου ένα χρόνο από τώρα.

Άρα από την φορολόγηση των υπερκερδών δεν θα βρίσκαμε τώρα χρήματα. Τώρα μέσω της επιδότησης που θα δώσουν στην αντλία και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και για το ντίζελ, έχουν ήδη βάλει πλάτη με 90 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν προέλθει από τα υπερκέρδη και θα βάλουν πλάτη με επιπλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ από τις νέες ανακοινώσεις.»

Συντάξεις 400 ευρώ και επιστροφή ενοικίου

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε περισσότερους από 1.000.000 δικαιούχους.

Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και τα 400 ευρώ σε περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το ποσό θα είναι καθαρό, αφορολόγητο και ακατάσχετο και αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και συνταξιούχους χηρείας ή αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.