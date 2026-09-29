Φωτιά που αποδίδεται σε εμπρησμό εξετάζουν οι Αρχές στη Νέα Ιωνία, μετά τον εντοπισμό εύφλεκτου υλικού γύρω από την καφετέρια από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών μπαίνει το παρελθόν της επιχείρησης, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο η εντολή για την επίθεση να δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Ποσότητα εύφλεκτου υλικού, το οποίο ήταν διάσπαρτο σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας, εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που ερευνούν τη φωτιά η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/09) σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τις Αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια, με την έρευνα να περνά πλέον στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τόσο το παρελθόν της καφετέριας όσο και επιθέσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι 22χρονος Σύρος.

Το αιματηρό περιστατικό του 2023

Στη συγκεκριμένη καφετέρια είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2023 φονική συμπλοκή με πυροβολισμούς. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχε τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος θαμώνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ημέρες νωρίτερα, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη της καφετέριας είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους, οι οποίοι τον είχαν ληστέψει.

Ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας έχει ήδη δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε δεχθεί απειλές.

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Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπρηστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Στο νοσοκομείο 10χρονη

Την ίδια ώρα, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Το παιδί ήταν μεταξύ των ενοίκων που ανέβηκαν στην ταράτσα προκειμένου να προστατευθούν από τις φλόγες που είχαν κυκλώσει το κτήριο. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και παραμένει εκτός κινδύνου.