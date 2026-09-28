Οι εικόνες από το εσωτερικό της τριώροφης πολυκατοικίας μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής.

Στάχτες, καμένα αντικείμενα, μαυρισμένοι τοίχοι και διαμερίσματα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές είναι η εικόνα που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε περίπου στις 04:00-04:30 από καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο του τριώροφου κτιρίου, στην οδό Κασταμονής, και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται στους επάνω ορόφους.

Οι εικόνες από το εσωτερικό του κτιρίου μετά την κατάσβεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Η καφετέρια από την οποία ξεκίνησε η φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας. Ακόμη και ώρες μετά τη φωτιά, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από μπαλκόνια και εσωτερικούς χώρους.

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Οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η φωτιά εκδηλώθηκε την ώρα που οι ένοικοι της πολυκατοικίας κοιμούνταν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν τη φωτιά όταν οι φλόγες είχαν ήδη φτάσει στα μπαλκόνια και στα διαμερίσματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε παράλληλα να επιχειρήσουν για τον απεγκλωβισμό ενοίκων από το κτίριο.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά την έκταση της πυρκαγιάς και το γεγονός ότι εκδηλώθηκε μέσα στη νύχτα, όταν οι περισσότεροι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους.