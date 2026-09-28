Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (28.09.2026) σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Θεμιστοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.
Για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα, στο κέντρο της Αθήνας.