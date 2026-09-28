Μεγάλη κινητοποιήση έχει σημάνει στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (28.09.2026) σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Θεμιστοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα, στο κέντρο της Αθήνας.