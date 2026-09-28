Ο οδηγός μετέτρεψε την Εγνατία Οδό σε προσωπική πίστα.

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που αναρτήθηκε στο Tiktok, όπου φαίνεται ένας οδηγός να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη.

Το οπτικό υλικό, που κάνει ήδη θραύση στο TikTok, δείχνει ένα αυτοκίνητο του οποίου το κοντέρ τερματίζει στα 310 χλμ/ώρα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει ψηφιακή έρευνα και εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, προκειμένου να βρεθούν τα ίχνη του ασυνείδητου οδηγού που έθεσε σε κίνδυνο ανυποψίαστους πολίτες.

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