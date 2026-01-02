Τσουχτερά είναι τα πρόστιμα που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τα όρια ταχύτητας μέσα στις πόλεις.

Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 το νέο ανώτατο όριο ταχύτητας μέσα στις πόλεις, που μειώθηκε στα 30 χλμ/ώρα, με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες δρόμων, ενώ αυστηροποιούνται και τα πρόστιμα.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 50 χλμ./ώρα διατηρείται σε:

Μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες

Δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα, ή με

Δρόμους διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα

Κεντρικές λεωφόροι όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων και η Βουλιαγμένης στην Αθήνα.

Τα νέα πρόστιμα

Για υπέρβαση έως 20 km/h επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ

Για υπέρβαση που ξεπερνά τα 30 km/h το όριο, το ποσό ανέρχεται στα 350 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες.

Για υπέρβαση του ορίου πάνω από 50 km/h επισύρεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες

Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Πρόστιμο έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα

Σημειώνεται πως με βάση τον νέο ΚΟΚ, η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα εντάσσεται πλέον στις πολύ σοβαρές παραβάσεις. Το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα προβλέπει μεταξύ κάθειρξη έως 10 έτη αν είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Κάθειρξη από 10 έτη έως 20 έτη αν είχε αποτελέσματα θανατηφόρο τροχαίο. Ισόβια αν είχε ως αποτέλεσμα θάνατο μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Με τον νέο ΚΟΚ, εάν η παράβαση δεν προκαλέσει ατύχημα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, όμως στην πρώτη υποτροπή η χρηματική ποινή υπερδιπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ και η απώλεια της άδειας ανέρχεται στις 180 ημέρες. Εάν ο οδηγός επαναλάβει ξανά την παράβαση, καταλογίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση άδειας για ένα έτος.

Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, η πρώτη υποτροπή επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για τέσσερα έτη. Για τη δεύτερη υποτροπή προβλέπεται πρόστιμο 4.000 ευρώ και 8ετής αφαίρεση άδειας οδήγησης.

Ανεξαρτήτως όμως εάν πρόκειται για την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη παράβαση, εφαρμόζεται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα.