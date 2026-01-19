Η εκστρατεία «Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζεται για 29η εβδομάδα.

Η Ελληνική Αστυνομία εντείνει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο διάστημα 12/01/2026–18/01/2026, πραγματοποιήθηκαν 15.261 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις για μη χρήση κράνους: 826 σε οδηγούς δικύκλων (με 19 διανομείς), 125 σε επιβάτες και 146 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικών πατινιών).

Παραβάσεις ανά περιφέρεια

Στόχος των ελέγχων είναι η πρόληψη και η προστασία της ζωής στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στην υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους από όλους τους χρήστες δίκυκλων οχημάτων.

Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων χρήσης κράνους:

350 € πρόστιμο και 30ήμερη αφαίρεση άδειας οδήγησης για οδηγούς δικύκλων (ίδια ποινή όταν ο οδηγός δεν εξασφαλίζει ότι ο επιβάτης φορά κράνος),

350 € πρόστιμο για επιβάτες δικύκλων,

30 € πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., με σημαντική αύξηση ποινών σε περιπτώσεις υποτροπής.

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι στόχος της εκστρατείας δεν είναι αποκλειστικά η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας και η ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Όπως επισημαίνεται, «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».