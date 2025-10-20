Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζει τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Μπορούμε να πιούμε καφέ στο αυτοκίνητο ή να οδηγήσουμε φορώντας μπουφάν ή κινδυνεύουμε με πρόστιμα στο πλαίσιο του νέου ΚΟΚ; Και τι ισχύει με τις σακούλες του σούπερ μάρκετ;

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζει τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σχετικά με αυτές τις καθημερινές συνήθειες των οδηγών, έπειτα από αρκετά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι προβλέπονται πρόστιμα.

Έτσι, δεν υφίσταται απαγόρευση για οδήγηση με χοντρό μπουφάν, ούτε για την κατανάλωση καφέ ή νερού στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο νέος ΚΟΚ- όπως και ο προηγούμενος, προβλέπει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Ακόμα, το υπουργείο ξεκαθαρίζει πως σε κανένα σημείο του νέου ΚΟΚ δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου Μεταφορών για τον ΚΟΚ

Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου ΚΟΚ δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου ΚΟΚ δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

- Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο Άρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου

Σε κανένα σημείο του νέου ΚΟΚ δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

- Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Αυτό που προβλέπεται (στο Άρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.

- Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.