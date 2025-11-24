Σχεδόν 200 παραβάσεις για κράνος βεβαιώθηκαν σε χρήστες πατινιών, στο πλαίσιο των ελέγχων για τον νέο ΚΟΚ.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δίκυκλων, όπως και σε χρήστες πατινιών και λοιπών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σε μία εβδομάδα, από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 16.611 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.105 παραβάσεις σε οδηγούς (οι 48 σε εργαζόμενους υπηρεσιών διανομής) και 126 σε επιβάτες. Από τις παραβάσεις, οι 906 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (οι 48 διανομείς), οι 122 επιβάτες και οι 199 χρήστες ΕΠΗΟ, όπως πατίνια.

«Πρωταγωνίστρια» στις παραβάσεις για κράνος είναι η Αττική, αφού σε αυτή την περιφέρεια βεβαιώθηκαν σχεδόν οι μισές (599). Ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα (92) και η Κρήτη (91).

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια

599 στην Αττική,

92 στη Δυτική Ελλάδα,

91 στην Κρήτη,

75 στη Θεσσαλονίκη,

71 στη Θεσσαλία,

68 στο Νότιο Αιγαίο,

52 στα Ιόνια Νησιά,

52 στην Πελοπόννησο,

46 στη Στερεά Ελλάδα,

24 στην Κεντρική Μακεδονία,

22 στο Βόρειο Αιγαίο,

20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

19 στην Ήπειρο.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές για τη μη χρήση κράνους. Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του προβλέπουν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.

- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται.