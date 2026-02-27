Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

«Μπαμπά σ’ αγαπώ» - Επεισόδιο 10: «Πιόνια που μου αρέσουν στο σκάκι και γιατί»

Ενώ ο Ηρακλής και τα υπόλοιπα Μπαμπαδάκια ετοιμάζονται να δώσουν τις ένορκες καταθέσεις που θα βοηθήσουν τον Ηρακλή να πάρει πίσω τον γιο του, ο Στέλιος βρίσκει μια ευκαιρία να επιστρέψει στον μπαμπά του χωρίς να περιμένουν την απόφαση του «διχαστή».

Πάνω σ ένα αστείο, ο παππούς του ο Ευριπίδης, βάζει ένα στοίχημα μαζί του ότι έτσι και τον κερδίσει στο σκάκι, θα τον αφήσει να ξαναπάει στο σπίτι του πατέρα του.

Κι ενώ οι δυο στρατοί (του Ηρακλή και του Ευριπίδη) στήνονται ο ένας απέναντι απ’ τον άλλον για την τελική αναμέτρηση, ο Δημήτρης αντιμετωπίζει πρόβλημα να πάρει άδεια από την Παυλίνα για να πάει να δώσει κατάθεση, η Ερατώ πιέζει τον Νίκο να μείνει μακριά απ’ τη Βιργινία και να επικεντρωθεί στην καινούρια οικογένεια που σχεδιάζουν με τη Στέλλα, και μια ξεχασμένη τσάντα θα οδηγήσει τη Βιργινία στην πεποίθηση ότι η Τζένη έχει κρυφή σχέση με τον Δημήτρη (που εκείνη νομίζει ότι είναι παντρεμένος).

{https://www.youtube.com/watch?v=_Fwqa3hUBAw}

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» ετοιμάζονται για το δικαστήριο, και ενώ ο Στέλιος ψάχνει να μάθει το «Ματ του Παιδιού», εκείνος κι ο μπαμπάς του θα έχουν μια απρόσμενη βοήθεια από τη «Μαύρη Βασίλισσα».

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να φτάσει στο γραφείο του δικηγόρου εγκαίρως για να δώσει ένορκη κατάθεση;

{https://www.youtube.com/watch?v=HR5Q2AYEl0c}

Θα πείσει η Ερατώ τον Νίκο να προχωρήσει με τη Στέλλα, για να της φέρουν τον εγγονό που θα συνεχίσει το όνομα της οικογένειας;

{https://www.youtube.com/watch?v=mIzizxE7B8g}

Θα παραδεχτεί η Βιργινία στον Νίκο ότι δεν έφταιγαν τα αγχολυτικά για το φιλί και ότι τον θέλει ακόμα;

Και έχει στ’ αλήθεια η Τζένη, η δικηγόρος, κρυφή σχέση με τον Δημήτρη;

{https://www.youtube.com/watch?v=JrDvzhK3bT8}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!».