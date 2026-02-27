Ο Γιώργος Καπουτζίδης εισβάλλει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων ως Αδαμάντιος Κόραξ και όλα γίνονται άνω κάτω…

Τι θα δούμε απόψε στο «Σόι σου»:

Ο Μενέλαος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη νέα επιχείρηση που ανοίγει δίπλα στην κλινική του: ένα γραφείο τελετών! Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδιοκτήτης του, ακολουθεί επιθετικές μεθόδους προώθησης, εισβάλλοντας στους χώρους της κλινικής και μοιράζοντας καρτούλες στους ασθενείς του Μενέλαου!

Όταν ο Μενέλαος επιστρέφει σπίτι ταραγμένος και με την υπομονή του να έχει φτάσει στα όριά της από τις συνεχείς προστριβές με τον Αδαμάντιο, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει μία πιο διπλωματική προσέγγιση: γιατί να μην τον καλέσουν για φαγητό, ώστε να συζητήσουν πολιτισμένα;

Βέβαια, με δεδομένο πως ο Αδαμάντιος δεν είναι ούτε ο πιο εύκολος, ούτε ο πιο ευχάριστος συνομιλητής, το γεύμα δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμεναν… Ειδικά όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως μυστικά… και απωθημένα!

{https://www.youtube.com/watch?v=7M6bFFZifN8}