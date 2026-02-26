«Το Σόι Σου», ένα νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00.
Νέα κρίση ξεσπά στο Χαμπέικο…. Εμφανίζεται ο Μάξιμος -τον οποίο υποδύεται ο Αποστόλης Τότσικας- και ο Μιχάλης κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.
Η Λυδία και ο Σάββας ανακαλύπτουν ότι η Σάντρα δεν έχει περάσει κανένα μάθημα στη σχολή και γίνεται ο κακός χαμός.
Μετά από καβγάδες η Σάντρα πεισμώνει και ανακοινώνει, ότι θα παρατήσει το Βιολογικό!
{https://www.youtube.com/watch?v=2GKxFrHTOLA}
Την ίδια ώρα, μια άλλη συμφορά χτυπάει το Χαμπέικο: ο γάμος της Όλγας και του Μιχάλη περνάει κρίση. Και ενώ η Όλγα προσπαθεί να το κρύψει από όλους, εμφανίζεται ο Μάξιμος, που κάποτε υπήρξε ερωτευμένος μαζί της και σήμερα είναι ένας χαρισματικός βιολόγος.
Ο Μιχάλης θα καταλάβει κάπως αργά, πως ο Μάξιμος δεν ήρθε μόνο για να βοηθήσει τη Σάντρα με τα μαθήματα της, αλλά απειλεί να του τινάξει το σπίτι στον αέρα!
{https://www.youtube.com/watch?v=1Gf4YNXytoU}
{https://www.youtube.com/watch?v=bbe6lytAJo4}
{https://www.youtube.com/watch?v=82z6n-lIcYY}