Όσα αποκάλυψεο ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρης, που επίσης ασχολείται με την υποκριτική, μίλησε για πρώτη φορά σε podcast για τον πατέρα του και για το γεγονός αν το επίθετο που έχει τον έχει επηρεάσει στην πορεία της ζωής του.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδη αναφέρθηκε στο γεγονός οτι δεν τρόμαξε το βάρος του επιθέτου του: «Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Εννοώ ότι με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σε αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους... το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Δηλαδή αν ήμουν υδραυλικός, ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων, ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με σύγκριναν με τον πατέρα μου;».

Παράλληλα μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε την κατάσταση που βίωσε με τον πατέρα του. «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ. Στην πολύ αρχή. Φυλακές, όλα αυτά... μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να το... να σε τρομάζει πάρα πολύ», είπε.

«Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα. Να μπορώ να νιώθω αυτή την ασφάλεια που ένιωθα κι αυτή την αγάπη..», αποκάλυψε απογοητευμένος για όσους από το 2021 μέχρι σήμερα έφυγαν από τη ζωή του, λόγω της υπόθεσης του Πέτρου Φιλιππίδη.

