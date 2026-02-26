Η διοίκηση αποδίδει τα αποτελέσματα στην οργανική ανάπτυξη των εταιρειών χαρτοφυλακίου, στην υλοποίηση επενδυτικών κινήσεων και στη διαχείριση των κεφαλαίων.

Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2025, καταγράφοντας αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη σε επίπεδο Ομίλου και θυγατρικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 58,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 36,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 54%. Τα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση αποδίδει τα αποτελέσματα στην οργανική ανάπτυξη των εταιρειών χαρτοφυλακίου, στην υλοποίηση επενδυτικών κινήσεων και στη διαχείριση των κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκαν, μεταξύ άλλων, η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η αναδιοργάνωση του Ομίλου Πληροφορικής και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους με βάση τις επιδόσεις της χρήσης.

Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, τα πολυκαταστήματα attica κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 5%, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 244,2 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% και τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων κατά 19%. Κατά τη διάρκεια του έτους, τα φυσικά καταστήματα δέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες, ενώ οι πωλήσεις Tax Free αυξήθηκαν κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σημείωσε αύξηση εσόδων 29%, διευρύνοντας την προϊοντική του γκάμα.

Ο Όμιλος εταιρειών πληροφορικής Byte παρουσίασε αύξηση στα συγκρίσιμα EBITDA κατά 13%, τα οποία ανήλθαν σε 15,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 16%. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 106,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9%, στο πλαίσιο στρατηγικής εστίασης στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε σε 83 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.