Τι αλλάζει στο φετινό Plastiras Lake Festival που φέτος θα πραγματοποιηθεί 9-12 Ιουλίου.

Θυμάσαι την αρκούδα που πέρσι έκοβε βόλτες στη λίμνη, έκλεβε τα early birds και τη δόξα από τους καλλιτέχνες; Φέτος σκάει στο φεστιβάλ για τρίτη χρονιά και το κάνει ακόμα μεγαλύτερο!

Αυτή λοιπόν είναι μια υπενθύμιση για το ετήσιο ραντεβού μας με την αρκούδα, το 3ο Plastiras Lake Festival 2026!

Φέτος η φάση είναι go big or go home (εσύ δηλαδή γιατί η αρκούδα σπίτι της είναι).



Το Plastiras Lake Festival μεγαλώνει, εξελίσσεται, αλλάζει σε όσα θες να αλλάξει και μένει ίδιο και όπως το αγαπάς σε όσα ελπίζεις να μην αλλάξουν ποτέ.

Τι αλλάζει;

Τρεις μέρες δεν ήταν αρκετές, οπότε φέτος το φεστιβάλ είναι τετραήμερο. Μια μέρα προστίθεται στο φεστιβάλ - αλλά δε σου λέμε ακόμα τι θα γίνει. Ψιτ, μας ξέρεις, για να βάλαμε άλλη μια ημέρα, δεν το κάναμε τυχαία. Η αναμονή αξίζει γιατί αυτή την ημέρα θα τη θυμάσαι και θα παρακαλάς για πέμπτη μετά - κάπου ώπα, κάτσε.

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν προσθέσαμε μια μέρα, αλλά μιάμιση. Πέρσι ήρθες Παρασκευή απόγευμα και έσκασες στο λάιβ κατευθείαν. Κύριος. Ε φέτος θα έρθεις (trust us) από Πέμπτη μεσημέρι, θα στήσεις χαλαρά ωραία και Παρασκευή ξυπνάς, καφεδάκι, ένα γεια στην αρκούδα και τη συνέχεια την ξέρεις.

Το ήξερες από τις προηγούμενες δυο χρονιές ότι με το line-up δεν παίζουμε, αλλά φέτος το πήγαμε σε άλλο level και προσθέσαμε ένα ξένο όνομα που ξέρουμε ότι το αγαπάτε - έτοιμοι για Thievery Corporation;

Η λέξη κλειδί φέτος είναι το «περισσότερ» - περισσότερες μέρες, περισσότερες στιγμές, περισσότερα γλέντια, περισσότερη σκιά, περισσότερα activities, περισσότερη άνεση και παροχές. Φέρε, λοιπόν, την παρέα σου για να είμαστε περισσότεροι!

Καλά, καλά, ξέρουμε θες να μάθεις και τους καλλιτέχνες που έχει καλέσει η αρκούδα φέτος. Σου έχουμε ετοιμάσει το πιο δυνατό line up:

Πέμπτη 9 Ιουλίου



Δεν σου λέμε ακόμα είπαμε, η αναμονή είναι part of the game. Δεχόμαστε guesses στα social media του φεστιβάλ. Που ξέρεις, καμιά φορά αν ευχηθείς κάτι, μπορεί να... ΟΧΙ. H έκπληξη είναι έτοιμη και θα ζηλεύεις αν δεν είσαι εκεί.

Παρασκευή 10 Ιουλίου

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παυλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino

Λίγοι ακόμα λόγοι για να κλείσεις άμεσα το εισιτήριο σου και να μη λείψεις φέτος:



Μόνο 3,5 ώρες οδήγηση από Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή αλλιώς παλιό καλό ΚΤΕΛ ως την Καρδίτσα και μετά άστο σε εμάς. Θα έχεις και 50% έκπτωση από και προς Καρδίτσα, τι άλλο θες;

Κατασκήνωση 100 μέτρα από τη λίμνη, στη σκιά για να μην ζαβλακωθείς με όλες τις παροχές, όπως ακριβώς τις θες και τις έχεις ζητήσει - σκιά, προστατευόμενος χώρος με 24ωρη φύλαξη, χώρος φόρτισης συσκευών, WC, ντουζιέρες, γιατρός 24/7

Θα ακούσεις για άλλη μια χρονιά ένα line up που συνδυάζει πολλά μουσικά είδη και πολυσυλλεκτικό κοινό. Έλα και θα ακούσεις και κάτι που ίσως δεν είχες ακούσει όσο περιμένεις το κόλλημά σου.

Δε θα σε αφήσουμε σε ησυχία, έχουμε πολλά ωραία activities, γλέντια και αν είσαι chill guy και αν είσαι πιο extreme. Ό,τι ψάχνεις σε ένα φεστιβάλ θα το βρείς εδώ - εργαστήρια, παιχνίδια για μικρούς και δραστηριότητες για μεγάλους. Ακόμα και για τους τετράποδους φίλους μας έχουμε φροντίσει να υπάρχει πάρκο για να κάνουν socializing.

Αν θες να σε αφήσουμε ήσυχο όμως, το υπέροχο τοπίο της Λίμνης Πλαστήρα θα σε ηρεμήσει από τη βαβούρα της πόλης.

Θα υπάρχει λεωφορείο από και προς τα γλέντια για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να πάρεις ένα διάλειμμα από κίνηση, κόρνες, βαβούρα και καυσαέριο. Αφού υπάρχει βέβαια πάρτο, μην είσαι άλλο ένα αμάξι που θα κλείσει το σπίτι κάποιας γιαγιάς του χωριού. Θέλουμε και τη γιαγιά στο γλέντι!

Ίσως στο είπε η μαμά του Δημητράκη στη συνάντηση γονέων ή ο γείτονας στο πάρκο όταν έβγαλες τον σκύλο σου βόλτα το πρωί, αλλά στο λέμε κι εμείς: το Plastiras Lake Festival είναι για εσένα σε όποια φάση, ηλικία κι αν είσαι και με ό,τι παρέα κι αν έρθεις!

Μπορείς να βάλεις από τώρα στη βαλίτσα σου είναι το μαγιό σου γιατί σίγουρα θα θέλεις να βουτήξεις στη λίμνη. Έχουμε φροντίσει εμείς ότι θα είσαι safe - φέτος θα υπάρχει ναυαγοσώστης κοντά σου. Κάτι τελευταίο - αν είσαι τύπος που το θέλεις το beach bar σου, στο Plastiras Lake Festival θα βρεις ΚΑΙ αυτό - lake bar, μουσική, ξαπλώστρα, μαύρισμα και κολύμπι. Αντηλιακό θα φέρεις εσύ, είπαμε.

Τιμές Εισιτηρίων:



Προπώληση εδώ

Early Birds: 60€ | Early Birds + Camp: 63€ / για το τετραήμερο

Θέση σκηνής: 8€ - μόνο για τους κάτοχους τετραημερου εισιτηρίου

Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο | 73€ / τετραήμερο εισιτήριο + camp | 25€ / εισιτήριο ημέρας

Ταμείο: Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€

Μεταφορά προς το Plastiras Lake Festival:



Οδικώς 3,5 ώρες από Αθήνα & Θεσσαλονίκη.

Δυνατότητα μετακίνησης με λεωφορεία του φεστιβάλ από/προς την Καρδίτσα.

​50% έκπτωση στα δρομολόγια ΚΤΕΛ από Αθήνα, Θεσσαλονίκη (και όλες τις πόλεις που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Καρδίτσας) προς την Καρδίτσα με την επίδειξη του εισιτηρίου 4ημέρου.

Δωρεάν μεταφορά από και προς τα μεσημεριανά γλέντια.

*Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές



Η κατασκήνωση προσφέρεται για 800 θέσεις σκηνών σε έναν περιφραγμένο χώρο με 24ωρη φύλαξη. Ο χώρος της κατασκήνωσης βρίσκεται 100μ. από τη λίμνη και έχει, σε ένα μεγάλο του κομμάτι, σκίαση. Είναι υποχρεωτική η κράτηση θέσης σκηνής με την αγορά εισιτηρίου 4ημέρου + camp. Για κράτηση σκηνής μπείτε εδώ. Το μέγιστο μέγεθος σκηνής είναι 2,5mx3m και θα τοποθετούνται κατά την άφιξη στο χώρο του φεστιβάλ, από τη διοργάνωση με ειδική σήμανση για τη σκηνή.

Παροχές: Χημικές τουαλέτες, ντουζιέρες, ασφαλής χώρος φόρτισης συσκευών. Στο χώρο θα στηθούν κιόσκια με φαγητό, καφέ, πρωινό, γλυκά και μπαρ.

Παραγωγή/Διοργάνωση: Fingerprint Productions

Υπό την αιγίδα του δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Περιφέρειας Θεσσαλίας