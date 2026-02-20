Το Release Athens κέρδισε Gold και Platinum Award στα Event Awards 2026.

Το Release Athens Festival γιορτάζει φέτος 10 χρόνια παρουσίας με μια σημαντική διάκριση στα Event Awards 2026: Gold Award στην κατηγορία Cultural Event και Platinum Award στην γενική κατηγορία Events. Μια αναγνώριση που ανήκει πρωτίστως στο κοινό που το στηρίζει σταθερά εδώ και μια δεκαετία και το έχει αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα.

Η διπλή αυτή βράβευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια επετειακή χρονιά για το φεστιβάλ, το οποίο συμπληρώνει μία δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης, διεθνούς απήχησης και ουσιαστικής πολιτιστικής συνεισφοράς. Στα δέκα αυτά χρόνια, το Release Athens έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θεατές και δημιουργώντας αμέτρητες αναμνήσεις.

Το 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση μέχρι σήμερα, με το πιο ισχυρό lineup στην ιστορία του φεστιβάλ. Καλλιτέχνες όπως οι Moby, Limp Bizkit, Pantera, Nick Cave & Τhe Bad Seeds, The Offspring, Three Days Grace, Megadeth και Pet Shop Boys μεταξύ πολλών άλλων, διαμορφώνουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που εκτείνεται από την ηλεκτρονική σκηνή μέχρι το rock, το metal και την pop μουσική.

Παράλληλα, το φεστιβάλ συνεργάζεται φέτος με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζοντας τρεις ξεχωριστές φεστιβαλικές ημέρες στην Πλατεία Νερού και στο Ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με headliners τους Gorillaz, David Byrne και Jean-Michel Jarre.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξέλιξης και διεύρυνσης, η φετινή διάκριση λειτουργεί ως επισφράγιση της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας του φεστιβάλ, των συνεργατών και των αμέτρητων fans που όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής εμπειρίας.

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη εξωστρέφεια, το Release Athens συνεχίζει να εξελίσσεται, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του, πιο δυναμικό από ποτέ.