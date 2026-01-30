Δέκα τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό All Days Pass για όλες τις ημέρες του Release Athens 2026.

Το Release Athens Festival γιορτάζει 10 χρόνια ιστορίας, μουσικής και αξέχαστων στιγμών και προσκαλεί το κοινό του να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό.

Δέκα τυχεροί θα κερδίσουν από ένα διπλό All Days Pass για το Release Athens 2026, για να παρακολουθήσουν όλες τις ημέρες του φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων και των sold out, όπως αυτή με headliners τους Gorillaz.

Πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει

Το φεστιβάλ καλεί τους fans να μοιραστούν τις πιο αξέχαστες αναμνήσεις τους από τα δέκα χρόνια της διοργάνωσης στο Instagram ή στο Tiktok.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να:

Κάνουν follow το @release_athens

Κάνουν post (όχι story) με την αγαπημένη τους ανάμνηση από τα 10 χρόνια του Release Athens Festival

Το post μπορεί να είναι:

StoryTime / Testimonial, όπου μοιράζονται τις πιο δυνατές και fun εμπειρίες τους

όπου μοιράζονται τις πιο δυνατές και fun εμπειρίες τους Φωτογραφίες ή βίντεο από αγαπημένες στιγμές στο φεστιβάλ, με φίλους, αγαπημένα συγκροτήματα και μοναδικά live.

Στο caption, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν tag το @release_athens και να περιγράψουν την εμπειρία τους, χρησιμοποιώντας τα hashtags #releaseyourmemories #10yearsreleaseathens

Απαραίτητη προϋπόθεση: ο δημόσιος λογαριασμός.

O διαγωνισμός λήγει στις 22 Φεβρουαρίου.

Release your memories - ξανάζησε τις στιγμές και γίνε μέρος της ιστορίας του Release Athens Festival!



Ανακάλυψε όλο το lineup του Release Athens εδώ