Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Κότσιρα στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου (Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος), την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου (στις 21:30).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 29.01.2026 και ώρα 12.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε follow τον λογαριασμό του Dnews στο Instagram

στο Instagram να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο με το ονοματεπώνυμό σας και tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του διαγωνισμού στο Instagram

στο σχετικό post του διαγωνισμού στο Instagram να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά

To live

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκινάει νέο κύκλο εμφανίσεων από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου -και κάθε Παρασκευή- στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Σαββάτου, που σημείωσαν μεγάλη προσέλευση, ο γνωστός ερμηνευτής συνεχίζει τις μουσικές του βραδιές στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια-σταθμούς της δισκογραφίας του, καθώς και σε επιλογές από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές.

Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Πληροφορίες

Από 30 Ιανουαρίου & κάθε Παρασκευή

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή



Εισιτήρια εδώ

Ώρα Έναρξης: 21:30

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Γιώργος Σπανός