Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στον Σταυρό Του Νότου με την παράσταση «Της Γυναίκας Σου η Καρδιά», μια μίξη μουσικής και θεάτρου αφιερωμένη στη γυναίκα.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου επανέρχεται στον Σταυρό του Νότου με μια μουσική παράσταση στο φυσικό της χώρο, συνδυάζει μουσική και θέατρο και μας μιλά για τη Γυναίκα.

Μέσα από τραγούδια και κείμενα, ξεδιπλώνονται οι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας: η γυναίκα-κόρη, η γυναίκα-μητέρα, η γυναίκα-ερωμένη, το θύμα, η μάγισσα, η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί, που αυτοσαρκάζεται. Ρόλοι που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν.

Η μουσική συναντά τον λόγο και δημιουργεί έναν χώρο εξομολόγησης: Γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες εναλλάσσονται με αφηγήσεις που φωτίζουν τις σιωπές, τις συγκρούσεις, το χιούμορ και τη δύναμη της γυναίκας να μεταμορφώνεται μέσα στον χρόνο, ενώ παράλληλα ανταμώνει με τον αντρικό ρόλο: μονιάζουν, αγαπιούνται, συγκρούονται και τελικά δημιουργούν μαζί, όχι ως αντίπαλοι αλλά ως συνοδοιπόροι.

Η παράσταση «Της Γυναίκας Σου Η Καρδιά» λειτουργεί ως βίωμα, μια βαθιά σύνδεση με την ανθρώπινη εμπειρία.

Πληροφορίες

Σταυρός Του Νότου Plus

Σάββατα 21, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου

Συντελεστές:



Κιθάρα, πιάνο, τραγούδι: Παντελής Κυραμαργιός

Βιολί: Βαγγέλης Τούντας

Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηιορδάνου

Ηχοληψία: Σάκης Πυριόχος

Επιμέλεια παράστασης - Kείμενα:

Ρίτα Αντωνοπούλου, Νίκος Κολλάρος