Ξέρουμε τι θα δείτε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

O Τζουντ Λο μεταμορφώνεται σε Βλαντιμίρ Πούτιν, μια ομάδα γυναικών δοκιμάζει καθημερινά το φαγητό του Χίτλερ για να διαπιστώνεται αν είναι δηλητηριασμένο, η Αμάντα Σέιφριντ είναι η ιδρύτρια της θρησκευτικής αίρεσης των Shakers, το γνωστό επιτυχημένο horror video game που θα μας στοιχειώσει και η Μικρή Αμελί με την ονειρική ατμόσφαιρα μας ύφος του Studio Ghibli.

Ακολουθούν αναλυτικά οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες, την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Ο Μάγος του Κρεμλίνου (The Wizard of Kremlin)

Εν μέσω μετασοβιετικού χάους, ένας λαμπρός νεαρός άνδρας, ο Βαντίμ Μπαράνοφ, χαράζει την πορεία του. Αρχικά καλλιτέχνης και στη συνέχεια παραγωγός ριάλιτι, γίνεται ο επικοινωνιολόγος ενός ανερχόμενου πράκτορα της KGB: του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην καρδιά της εξουσίας, ο Μπαράνοφ διαμορφώνει τη νέα Ρωσία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πίστης και χειραγώγησης.

{https://youtu.be/Hlk0wAawkf8?si=hKCT48dxMDG4_U-V}

Σκηνοθεσία Ολιβιές Ασαγιάς. Πρωταγωνιστούν οι: Τζουντ Λο, Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Τζέφρι Ράιτ.

Οι Δοκιμάστριες (The Tasters)

Βασισμένη στο διεθνές μπεστ σέλερ «Στο Τραπέζι του Λύκου» της Rossella Postorino και σε μια αληθινή ιστορία που αποκαλύφθηκε δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία αφηγείται μια άγνωστη πλευρά της ναζιστικής ιστορίας μέσα από τα μάτια μιας ομάδας γυναικών.

Φθινόπωρο του 1943. Η νεαρή Ρόζα εγκαταλείπει το βομβαρδισμένο Βερολίνο και βρίσκει καταφύγιο σε ένα απομονωμένο χωριό κοντά στο διαβόητο «Λημέρι του Λύκου», το στρατηγείο του Χίτλερ. Πολύ σύντομα, η ζωή της ανατρέπεται όταν οι Ναζί την επιλέγουν –μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού– για έναν επικίνδυνο και παράδοξο ρόλο: να δοκιμάζουν καθημερινά το φαγητό του Χίτλερ για να διαπιστώνεται αν είναι δηλητηριασμένο.

Τρεις φορές τη μέρα, οι γυναίκες παίζουν μια μακάβρια «ρώσικη ρουλέτα» γύρω από το τραπέζι. Ανάμεσα στον φόβο του θανάτου και την πείνα του πολέμου, αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας, συμμαχίες αλλά και προδοσίες, καθώς όλες προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Για τη Ρόζα, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη όταν ένας αξιωματικός των SS μπαίνει στη ζωή της, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο δεσμό που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Με ένταση, λεπτότητα και έντονη ανθρώπινη ματιά, ο Σολντίνι δημιουργεί μια ιστορία για τον πόλεμο μέσα από έναν «μικρόκοσμο» γυναικών, φωτίζοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης, της επιθυμίας για ζωή και της αξιοπρέπειας απέναντι στη βία της Ιστορίας.

{https://youtu.be/np28NjvGBy8?si=kEu2HDEsG7rXGhzi}

Η Διαθήκη της Αν Λι (The Testament of Ann Lee)

Η αληθινή ιστορία της Αν Λι, ιδρύτριας της θρησκευτικής αίρεσης των Shakers.

Η υποψήφια για Όσκαρ Αμάντα Σέιφριντ πρωταγωνιστεί στον ρόλο της ηγέτιδας των Shakers, η οποία κήρυττε την ισότητα των φύλων και την κοινωνική ισότητα και ήταν σεβαστή από τους οπαδούς της.

Η ταινία αποτυπώνει την έκσταση και την αγωνία της προσπάθειάς της να χτίσει μια ουτοπία, με περισσότερα από δώδεκα παραδοσιακούς ύμνους των Shakers να αναδιαμορφώνονται σε εκστατικά χορευτικά κομμάτια σε χορογραφία της Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) και πρωτότυπα τραγούδια και μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Daniel Blumberg (The Brutalist).

{https://youtu.be/7fGHNYdU-r8?si=mkxofaor3fFDUxgg}

Οδός Μάλαγα (Calle Málaga)

H Μαρία Άνχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα που ζει ευτυχισμένη στην πόλη της, βλέπει τη ζωή της να απειλείται όταν η κόρη της έρχεται από τη Μαδρίτη για να πουλήσει το πολυαγαπημένο της σπίτι.

Αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να κρατήσει τη ζωή, τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, ανακαλύπτοντας απροσδόκητα ξανά τον έρωτα και την επιθυμία.

Μια ταινία - ύμνος στη ελευθερία του να γερνάς όπως επιθυμείς.

{https://youtu.be/35osCYsRHn0?si=Chu4d60TdDvCleA9}

The Mortuary Assistant

Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει.

Βασισμένο στο επιτυχημένο horror video game.

{https://youtu.be/5e_kFZhqwaM?si=hFMd-71HsAK9ZF7y}

Σμαράγδα – I Got Thick Skin and I Can’t Jump

Με περιβαλλοντικές ανησυχίες, αποτυχημένες σχέσεις και μια καριέρα που έχει βαλτώσει, η 46χρονη Σμαράγδα αναζητά το νόημα της ζωής της.

Μετακομίζοντας στο σπίτι της πρόσφατα αποβιώσας μητέρας της στην Αγία Νάπα, μια πόλη που συνδέεται κυρίως με τον μαζικό τουρισμό, προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με τον φόβο ότι μπορεί να κληρονομήσει την εκφυλιστική πάθηση των ματιών της μητέρας της.

{https://youtu.be/FU2BCIojw6k?si=QHwMaVWicqM431Qg}

Good Luck, Have Fun, Don't Die

Ένας άντρας που ισχυρίζεται ότι έρχεται από το μέλλον, κρατά ομήρους τους θαμώνες ενός εμβληματικού ντάινερ στο Λος Άντζελες, αναζητώντας απροσδόκητους συμμάχους σε μια αποστολή για να σώσει τον κόσμο.

Έχετε επιλεχθεί για να σώσετε το μέλλον. Ο Σαμ Ρόκγουελ, μαζί με ένα all-star cast, πρωταγωνιστεί σε μια εκρηκτική, αλλόκοτη περιπέτεια που θα μας ταξιδέψει στο χρόνο. Από τον Γκορ Βερμπίνσκι.

{https://youtu.be/MGSdiK0WGwM?si=RlhZ0PexWVYuNjNB}

Η Μικρή Αμελί (Amélie et la Métaphysique des Tubes)

Ο κόσμος είναι ένα αινιγματικό μυστήριο για την Αμελί — ένα μικρό κορίτσι από το Βέλγιο που γεννιέται και μεγαλώνει στην Ιαπωνία — μέχρι που μια θαυματουργή συνάντηση με μια λευκή σοκολάτα ξυπνά την ακατάβλητη περιέργειά της. Η καθημερινότητα γρήγορα μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό και βαθιά συγκινητικό ταξίδι αυτογνωσίας, όπου το ασήμαντο γίνεται μαγικό και κάθε μικρή στιγμή κρύβει μια αποκάλυψη.

Η ταινία αποτελεί το αριστουργηματικό ντεμπούτο των Μαϊλίς Βαλάντ και Λιάν-Σο Χαν και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές ταινίες animation της χρονιάς.

Ζωντανεμένη μέσα από ένα ολοκληρωτικά πρωτότυπο κινούμενο στυλ, με ονειρική ατμόσφαιρα και μια σχεδόν μαγική αίσθηση που παραπέμπει στο ύφος του Studio Ghibli, η ταινία ισορροπεί με λεπτότητα ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ποίηση, προσφέροντας μια εμπειρία που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων του Ανεσί και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Animation Is Film Festival. Επιπλέον, έλαβε δύο υποψηφιότητες στα Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου (Ευρωπαϊκή Ταινία, Ευρωπαϊκή Ταινία Animation), καθώς και υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Animation στις Χρυσές Σφαίρες, στα Σεζάρ, στα Bafta και στα Όσκαρ.

Με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe Media της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

{https://youtu.be/2zlKmUxPI7Q?si=hHnSKjA-q4lwLnnr}

Μυστικός Πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη (Bernard: Mission Mars)

Χιούστον… έχουμε τόσα πολλά προβλήματα! Ο πιο γκαφατζής, αλλά και αξιαγάπητος αρκούδος του γαλαξία έρχεται στη μεγάλη οθόνη για μια ξεκαρδιστική, διαστημική περιπέτεια για όλη την οικογένεια!



Η ταινία βασίζεται στην τηλεοπτική σειρά «Bernard», μια κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων, με πρωταγωνιστή τον γκαφατζή πολικό αρκούδο που μπλέκει διαρκώς σε κάθε λογής απίθανες ατυχίες.

Με πορεία άνω των 20 ετών, παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 30 δισεκατομμύρια online προβολές, η σειρά αποτελεί ένα αγαπημένο, νοσταλγικό σημείο αναφοράς για τις γενιές των ’80s και ’90s, συγκεντρώνοντας διαχρονικά ένα κοινό εκατομμυρίων θεατών παγκοσμίως.

{https://youtu.be/TIhMquJxfhA?si=n3ILd2UfdpdZ-KQv}

Γυναίκες Μαχήτριες Γ' Μέρος (1960-1974)

Με την ολοκλήρωση του Γ´ μέρους της τριλογίας , ολοκληρώνεται και μια οφειλή. Οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε μαύρους καιρούς.

Καθώς εισπράττουμε στιγμιότυπα από τη δράση τους, μια δράση που δεν λογάριασε ποτέ το ατομικό κόστος, κατανοούμε πιο ολοκληρωμένα την ιστορική εποχή μέσα στην οποία αγωνίστηκαν.

Το βλέμμα τους συνδέει εκείνο το παρελθόν με το παρόν. Αφηγήσεις αφοπλιστικής ειλικρίνειας καθώς εξομολογούνται τους μικρούς και μεγάλους αγώνες και τα μαρτύρια που με καρτερία αντιμετώπισαν.

Από το 1-1-4, τους Λαμπράκηδες και τον Σωτήρη Πέτρουλα, μέχρι τη χούντα και το Πολυτεχνείο.

Και από το ΕΑΤ-ΕΣΑ μέχρι το κολαστήριο της Γενικής Ασφάλειας.

Μια μάχη που δεν σίγησε ποτέ, που αθόρυβα κουβαλάνε στη ράχη τους και προσφέρει πληρότητα στη ιστορική μας μνήμη.

{https://youtu.be/J7Xbr7ZAtb0?si=Djq7GJCi-pG-tIxr}