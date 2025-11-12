Η ταινία The Wizard of the Kremlin θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Τζουντ Λο έχει μεταμορφωθεί εντελώς στον τελευταίο του κινηματογραφικό ρόλο, όπως διαπιστώνει κανείς και από το τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο πρωταγωνιστής του Black Rabbit υποδύεται τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο επερχόμενο πολιτικό θρίλερ, The Wizard of the Kremlin (Ο Μάγος του Κρεμλίνου).



Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντ’ Εμπόλι του 2022 και εστιάζει στον ειδικό επικοινωνίας και προπαγανδιστή Βαντίμ Μπαράνοφ (τον υποδύεται ο Πολ Ντέινο), έναν φανταστικό χαρακτήρα που αντλεί έμπνευση από τον πραγματικό Ρώσο πολιτικό, Βλαντισλάβ Σουρκόφ.



Στο καστ συμμετέχουν ακόμα οι: Αλίσια Βικάντερ, Τομ Στάριτζ, Τζέφρι Ράιτ και Γουίλ Κιν, ενώ η σκηνοθεσία ανήκει στον Ολιβιέ Ασαγιάς.



Η ταινία καταγράφει την άνοδο του Ρώσου ηγέτη στην εξουσία εν μέσω μετασοβιετικού χάους, με τη βοήθεια του ευέλικτου συνεργάτη του Βαντίμ Μπαράνοφ. Η ιστορία τοποθετείται στη Ρωσία στις αρχές της δεκαετίας του '90 και ακολουθεί τον Βαντίμ Μπαράνοφ, έναν «εξαιρετικό» νεαρό, καθώς χαράζει τον δρόμο του. Η σύνοψη αναφέρει: «Πρώτα καλλιτέχνης, μετά παραγωγός ριάλιτι, γίνεται ο σύμβουλος Τύπου ενός ανερχόμενου πράκτορα της KGB: του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Στην καρδιά της εξουσίας, ο Μπαράνοφ διαμορφώνει τη νέα Ρωσία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πίστης και χειραγώγησης. Μόνο η ελκυστική Ξένια είναι πέρα από τον έλεγχό του, τον δελεάζει μακριά από αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι. Χρόνια αργότερα, αφού αποσύρθηκε στη σιωπή και τον σκέπασε ένα μυστήριο, ο Μπαράνοφ τελικά ανοίγεται, αποκαλύπτοντας τα σκοτεινά μυστικά του καθεστώτος που βοήθησε να οικοδομήσει.

Η ταινία, η οποία απέσπασε 12λεπτο χειροκρότημα στην πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο Αύγουστο, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Ιανουαρίου 2026.